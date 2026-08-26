Declara Estados Unidos desastre por sequía en Puerto Rico

El cadáver de un pez en la orilla del agua, en el embalse Carraizo, en medio de una sequía en curso en Trujillo Alto, Puerto Rico, el miércoles 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Alejandro Granadillo)

El cadáver de un pez en la orilla del agua, en el embalse Carraizo, en medio de una sequía en curso en Trujillo Alto, Puerto Rico, el miércoles 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Alejandro Granadillo)

SAN JUAN, Puerto Rico.- El gobierno de Estados Unidos declaró el miércoles un desastre por sequía en más de una veintena de ciudades y poblados de Puerto Rico, mientras se agravan los problemas de agua en toda la isla sin que haya un alivio a la vista.

Más del 33% de Puerto Rico está en condiciones de sequía extrema y otro 30% bajo una sequía severa. Julio fue el mes más árido para la capital, San Juan, en más de 120 años de registros, y el segundo más caluroso.

La gobernadora Jenniffer González informó que hace más de dos semanas solicitó formalmente la declaratoria al Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

“Desde el primer momento dejamos clara la necesidad de nuestros agricultores”, expresó.

La declaración abarca 26 de los 78 municipios de Puerto Rico, incluidos Cabo Rojo, Ponce, Yauco, Aibonito y Lares.

La declaratoria permite que los agricultores de esas regiones accedan a préstamos de emergencia.

“Este es un paso importante”, señaló el secretario de Agricultura de Puerto Rico, Irving Rodríguez. “Exhortamos a todos los productores afectados por la sequía a documentar sus pérdidas”.

Naia Seda es una de las agricultoras que no ven la hora de solicitar ayuda financiera. Tiene una finca de seis hectáreas (15 acres) en la que cultiva aguacates, plátanos, limones y yuca.

No ha llovido desde abril. A su granja, que opera desde 2009, la atraviesan grietas de varios metros de profundidad.

“Yo nunca había visto algo así en mi finca”, puntualizó.

Lamentó cómo sus cultivos se han ido marchitando y las frutas caen al suelo antes de madurar debido al implacable calor.

El canal de riego del que dependen su finca y otras 300 en el municipio de Lajas, en el suroccidente de la isla, solía suministrar agua según se solicitaba. Seda recibía ese suministro tres veces por semana. En junio, los funcionarios limitaron el suministro a una vez por semana.

Las persistentes condiciones secas han obligado a muchos agricultores a detener la producción desde mayo, indicó Fello Pérez, proveedor de asistencia técnica en Puerto Rico para RAFI, una organización sin fines de lucro con sede en Carolina del Norte que atiende a agricultores pequeños y medianos en el sureste de Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Pérez comentó en una entrevista telefónica que los agricultores puertorriqueños que trabajan con hidroponía y los que cultivan hortalizas son algunos de los más afectados.

Quienes cultivan frutas como café, cacao y distintos tipos de plátanos, han visto cómo caen verdes por falta de agua.

“La cosecha se adelantó”, dijo.

Quienes crían animales también se han visto afectados porque no han podido alimentar al ganado. En un intento por obtener dinero, pusieron a la venta toros jóvenes a precios de remate, pero nadie compraba debido a la sequía, explicó Pérez.

Los agricultores han perdido dinero desde mayo; uno de ellos incluso se vio obligado a retomar su trabajo como mecánico para llegar a fin de mes, agregó.

La gobernadora de Puerto Rico había declarado un estado de emergencia a finales de julio debido a las persistentes condiciones secas y activó a la Guardia Nacional para transportar, distribuir y purificar agua.

A principios de agosto anunció medidas de racionamiento de agua en ciertos vecindarios de San Juan y otras seis ciudades. Más de 180.000 clientes están sin agua hasta por 48 horas seguidas como parte de una rotación.

Grandes camiones distribuyen agua en esas zonas, con prioridad para hospitales y residencias de personas mayores.

Los meteorólogos afirman que la sequía en curso es el resultado de un ciclo natural de calentamiento conocido como El Niño, que también ha afectado a las vecinas Islas Vírgenes de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos declaró un desastre por sequía a principios de este mes para Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz, que están bajo sequía extrema.

Más allá de las condiciones secas, Puerto Rico también enfrenta una falta de agua atribuida al deterioro de la infraestructura.

Miles de puertorriqueños ya experimentaban escasez de agua y cambios en la presión de la misma desde hace un año.

La falta de agua no relacionada con la sequía llevó al alcalde de San Juan, Miguel Romero, a demandar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la isla a finales de mayo, y la gobernadora reconoció que la infraestructura de la agencia ha carecido de inversión y mantenimiento durante décadas.

Puerto Rico implementó previamente medidas de racionamiento de agua en 2020 y en 2015, cuando unos 400.000 clientes del servicio público recibían agua solo cada tercer día.