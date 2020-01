Deciden en pareja la vasectomía

NUEVO LAREDO, TAM.- “En pareja se tomó la decisión, estamos conformes con nuestra hija que tenemos”, comentó Israel Herrera Abad de 38 años, uno de los pacientes que acudió a la Primera Jornada de Vasectomía sin Bisturí 2020 que se realizó este sábado en el Centro de Salud.

“Decidí operarme por dos motivos, uno porque fue acuerdo entre mi esposa y yo y otro por que mi pareja padece asma y cuando se embarazo de mi hija tuvo muchas complicaciones, se puso muy grave, entonces decidimos que yo me operara porque ella ya ha sufrido mucho y no quiero poner en peligro su vida, mi hija está muy apegada a ella y no puedo permitir que nada malo le pase”, expresó el padre de familia.

Herrera Abad, quien tiene 11 años de casado aseguró que todavía existen muchos tabús acerca de la vasectomía, por lo que invitó a los hombres que estén plenos con los hijos que tienen a realizarse este procedimiento de planificación familiar.

“Ya teníamos planeado realizarme la vasectomía, pero no se había dado la oportunidad hasta ahora, de primero si me daban nervios, pero ahorita ya estoy seguro de lo que queremos, además mi niña ya está grandecita y se me hace complicado empezar de nuevo con desveladas, pañales y leche, primero no quiero arriesgar a mi esposa y en segundo quiero ofrecerle una buena calidad de vida a mi única hija”, recalcó el hombre quien acudió acompañado de su esposa Nelly Suárez de 32 años y su pequeña hija Dayane Herrera Suárez de 9 años.

Alrededor de seis personas acudieron este sábado al Centro de Salud para que les realizaran la vasectomía sin bisturí, método de planificación familiar que se practican los varones quienes están satisfechos con los hijos que procrearon y decidieron por una familia pequeña.

Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, médico certificado para realizar las vasectomías sin bisturí apuntó que en los últimos años, se ha visto una mayor conciencia por parte de los hombres que al sentir que ya tienen los hijos deseados, deciden realizarse este procedimiento, el cual dura alrededor de 15 a 20 minutos y que al término del mismo salen caminando sin ningún problema; por lo que sólo tienen que seguir algunas indicaciones médicas para su recuperación.

“La vasectomía es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre, y consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides”, explicó.

Mencionó que casi más de 20 años a la actualidad el varón ha participado en la planificación familiar que es en pareja, pensar el número de hijos que desean tener o que pueden educar, alimentar, y que les pueden dar amor y cariño.

“En la actualidad el número de hijos por pareja, son dos, y muchos hombres de entre 35 y 40 años son los que participan en las vasectomías, generalmente por mes estamos realizando entre 10 y 15 cirugías por parte de la Jurisdicción”, añadió.

Para mayor información acerca de las vasectomías sin bisturí, los interesados pueden acudir al área de Planificación Familiar de la Jurisdicción Sanitaria 5, ubicada en Manuel Ávila Camacho 638 colonias La Fe.