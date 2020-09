Debilidad del peso, temporal: analista

NUEVO LAREDO, TAM.- En momentos en que el peso mexicano se aprecia frente a un dólar debilitado, el analista financiero Alberto De León Casso aclaró que esto es temporal porque la incertidumbre económica seguirá hasta mitad del 2021, hasta que se logre la vacunación contra el Covid-19.

“Estamos viendo efectivamente un debilitamiento del dólar, pero no es una apreciación del peso mexicano, aunque tampoco debemos quitarle méritos al peso, sin embargo, conviene aclarar que el dólar se debilitó porque el Banco Central de Estados Unidos tiene proyectado mantener bajas sus tasas de interés porque prevén que será lenta la recuperación económica de su país y del resto de las economías a nivel mundial. Entonces, el peso no se está apreciando porque estén bajando los contagios de Covid-19, sino son otros factores económicos”, enfatizó.De León Casso.

La apreciación del peso durante la semana, explicó que es porque existe una alta cantidad de dólares entre las empresas del sector industria, por ejemplo, las cuales no están gastando en importaciones de materia prima o insumos.

Sobre la incertidumbre económica, De León Casso aseguró que continuará hasta la mitad del siguiente año, cuando se disponga de una vacuna para curar el Covid-19 y cuando México reciba las dosis necesarias para vacunar a su población, porque entonces dijo que será posible que los sectores económicos sientan certeza para invertir y producir.

Al puntualizar que la pandemia provocó una crisis financiera mundial, De León Casso afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador generó desde 2019 un panorama de incertidumbre en materia económica porque se ha negado a aplicar un verdadero plan de reactivación, sin reconocer que no hay crecimiento desde 2019.

De León Casso consideró que el gobierno federal debe invertir de inmediato en obras de infraestructura para favorecer y movilizar la economía, de lo contrario, seguirá un bajo crecimiento económico en lo que resta del año y se agudizará la incertidumbre.

“En muchas ocasiones lo hemos visto y lo hemos dicho: el presidente López Obrador no se deja aconsejar y las decisiones siempre han sido unilaterales, corrige a sus Secretarios cuando no le gusta sus declaraciones, etc. Y en su relación con los empresarios también se ha equivocado y no ha entendido que es urgente un plan para reactivar la economía del país, por eso considero que el panorama es incierto”, planteó De León Casso.