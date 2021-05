¡De ensueño! Atlas humilla 5-1 al Necaxa y estará en el repechaje

AGUASCALIENTES.- Los Rojinegros del Atlas vinieron de atrás para conseguir su pase al repechaje del Guardianes 2021, lo hicieron tras golear (1-4) a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Los hidrocálidos pusieron fin a una terrorífica temporada.

Mejor inicio imposible para Necaxa, que se fue al frente al minuto de juego en el duelo. Jesús Angulo y Diego Barbosa fallaron en la zona defensiva, dejaron la pelota en Alejandro Zendejas. El extremo prolongó a Juan Delgado que se encontró solo dentro del área y cruzó su disparo para vencer a Camilo Vargas al 1′.

El gol hizo que Atlas despertara y poco a poco fue siendo el equipo dominador del encuentro que se fue acercando con más peligro a la portería rival. Después de una serie de rebotes, Milton Caraglio ganó por arriba la pelota, le dejó a Ozziel Herrera que fusiló y con ayuda de un rebote en el travesaño, la pelota entró. Los Rojinegros igualaron la pizarra al 22′ del primer lapso.

El ataque de los visitantes no cesó y en la recta final del primer tiempo tomaron la ventaja. De nueva cuenta apareció Milton Caraglio ganando pelota para arriba, prolongó a Jairo Torres que le ganó por carrera a Unai Bilbao, para definir con punterazo cruzando a Edgar Hernández al 44′.

El envión anímico atlista continuó para el inicio de la parte complementaria y amplió la ventaja. Diego Barbosa apareció en ataque, mandó centro raso buscando a Milton Caraglio que no pudo conectar. Pero la pelota se pasó, González no pudo rechazar y llegó a segundo palo Ozziel Herrera para empujar. El canterano anotó su doblete al 46′ para marcar su tercer gol del campeonato.

Atlas se mantuvo siendo el equipo más peligroso, y al 85′ se le presentó un penal por falta de González sobre Trejo. Aldo Rocha se encargó del cobro desde los once pasos y lo hizo válido con un gran cobro.

El carnaval rojinegro continuó en el agregado cuando Julio Furch volvió a marcar luego de 5 meses y una lesión en el tobillo, para firmar el 5-1. Los tres puntos le son suficiente al equipo de Diego Cocca para volverse a meter a una fase final que no lo hacían desde el lejano Apertura 2017.

Los Rojinegros deberán de esperar para conocer quién será su rival en repechaje, lo que es seguro es que lo harán como locales en el Estadio Jalisco. Necaxa se despide de una triste temporada, siendo último lugar general.