Da’Vine Joy Randolph gana su primer Oscar por “The Holdovers”

Da’Vine Joy Randolph se llevó su primer Oscar por el papel de Mary Lamb en “The Holdovers” (“Los que se quedan”) de Alexander Payne.

Randolph ganó el domingo la estatuilla a la mejor actriz de reparto por su interpretación como la encargada de la cafetería de un internado de Nueva Inglaterra que lidia con el duelo y la pérdida. El Oscar culminó la temporada en la que se impuso en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG), los BAFTA de la Academia Británica de Cine y Globos de Oro.

Randolph obtuvo una nominación al Tony en 2012 por “Ghost The Musical” y sus papeles cinematográficos incluyen “Dolemite Is My Name” (“Yo soy Dolemite”) y “The United States vs. Billie Holiday” (“Los Estados Unidos contra Billie Holiday”). En la pantalla chica, estuvo en “Empire” y “Only Murders in the Building”.

Para su victoria, Randolph venció a Emily Blunt de “Oppenheimer”, Danielle Brooks de “The Color Purple” (“El color púrpura”), America Ferrera de “Barbie” y Jodie Foster en “Nyad”.