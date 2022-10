David luce su mejor nivel con Lille; listo para Mundial

PARÍS.— El delantero canadiense Jonathan David se acerca a su mejor nivel justo a tiempo para la Copa del Mundo como el máximo goleador de la liga francesa antes del partido de Lille frente al Mónaco el domingo.

Sus nueve goles de David lo ponen a la par del astro brasileño Neymar, del Paris Saint-Germain. El canadiense de 22 años se encuentra en una buena racha tras anotar en cuatro juegos consecutivos y ha aportado dos asistencias para el Lille, que ocupa el séptimo lugar y se encuentra dos puntos detrás de Mónaco luego de 11 jornadas del fútbol francés.

Incluso podría rebasar a Neymar si anota ante el Mónaco, ya que el brasileño se perderá por suspensión el compromiso del PSG contra el Ajaccio de Córcega el viernes.

David suma 41 goles en 107 partidos de la liga francesa desde que llegó al Lille procedente del Gent belga en 2020. Se enfila para superar sus 15 goles en la Ligue 1 de la temporada pasada, pero sabe que será difícil vencer a Neymar y Kylian Mbappé y terminar esta campaña como el líder de goleo.

‘Personalmente no me he puesto el objetivo de acabar en el primer lugar, pero como todo delantero, en un rincón de mi mente…’ dijo al diario deportivo L’Équipe. ‘Dada la calidad de los jugadores que se encuentran detrás, es posible que rompa la barrera de los 20 goles. Estoy empezando a tener más oportunidades en cada partido, depende de mí aprovecharlas’.

El nivel de juego que muestra David actualmente es una enorme noticia para Canadá, que dependerá en gran medida de sus goles en un difícil Grupo F de la Copa del Mundo que incluye al subcampeón de 2018 Croacia, al semifinalista Bélgica y Marruecos.

David anotó su 22do gol con la selección canadiense el mes pasado en un partido de preparación contra Qatar. El hecho de que haya alcanzado esa cifra en tan solo 34 juegos subraya su reputación como un rematador confiable que podría ser pretendido por clubes más grandes.

Tiene velocidad, técnica, habilidad y compostura con el balón. Es debido a tales atributos que parece inevitable su llegada a alguno de los principales clubes de Europa, especialmente si le va bien con Canadá en el Mundial de Qatar. Pero su prioridad este fin de semana es ayudar al Lille a luchar por un boleto para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Con Neymar, Mbappé y Lionel Messi en plena forma, el invicto PSG es el gran favorito para retener el título de liga francesa.

Pero la carrera por el segundo lugar y la clasificación automática para el torneo de clubes de élite de Europa es un objetivo realista para varios equipos, entre ellos Lille, Mónaco, Rennes, Marsella y Lens. Aunque el Lorient ocupa el segundo lugar, se considera que su estatus depende de los goles del delantero nigeriano Terem Moffi y muchos dudan de que tenga la fuerza para mantenerse en ese nivel durante toda la temporada.

Hay más buenas noticias para el Lille con el regreso del estadounidense Tim Weah al ataque. El extremo de 22 años está listo para su tercer partido de la temporada después de ausentarse los primeros dos meses por una lesión de tobillo.

Weah, hijo del presidente de Liberia y exfutbolista George Weah, contribuyó en la jugada de uno de los dos goles de David y en otro gol de Rémy Cabella en la victoria de 3-0 contra Estrasburgo el pasado fin de semana.