Daniel Craig es el actor mejor pagado: gana 100 MDD

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Daniel Craig encabeza la lista de Variety de las estrellas mejor pagadas del mundo, gracias a sus ganancias con Netflix por la secuela de Entre Navajas y Secretos, mismas que son de 100 millones de dólares.

Dwayne Johnson y Will Smith lo siguen en la lista con 50 y 40 millones de dólares, respectivamente. Dwayne por su participación en la película Red One de Amazon Studios y Smith por su protagonismo en King Richard con HBO Max y Warner Bros.

De acuerdo al portal, ahora las compañías de streaming compensan a las estrellas de cine por la participación de taquilla proyectada que obtendrían si sus películas fueran lanzadas exclusivamente en los cines. Es decir, se les proporciona un pago más alto por adelantado para compensar los pagos escalonados de las que serían sus ventas en taquilla.

Entre Navajas y Secretos (2019), el éxito de Craig, relata la investigación del asesinato de un rico novelista de misterio en su propia fiesta de cumpleaños rodeado únicamente de su familia. También cuenta con la participación de Ana de Armas, Chris Evans y Jamie Lee Curtis. Tras su popularidad, Netflix decidió invertir 450 millones de dólares para crear dos secuelas más.

A continuación la lista de actores de acuerdo a su sueldo publicada por Variety.

– Daniel Craig (dos secuelas de Entre Navajas y Secretos) – 100 millones de dólares.

– Dwayne Johnson (Red One) – 50 millones de dólares.

– Will Smith (King Richard) – 40 millones de dólares.

– Denzel Washington (Las pequeñas cosas) – 40 millones de dólares.

– Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up) – 30 millones de dólares.

– Mark Wahlberg (Spenser Confidential) – 30 millones de dólares.

– Jennifer Lawrence (Don’t Look Up) – 25 millones de dólares.

– Julia Roberts (Leave The World Behind) – 25 millones de dólares.

– Sandra Bullock (La ciudad perdida de D) – 20 millones de dólares.

– Ryan Gosling (El hombre gris) – 20 millones de dólares.

– Chris Hemsworth (Thor: Love And Thunder) – 20 millones de dólares.

– Brad Pitt (Tren bala) – 20 millones de dólares.

– Michael B. Jordan (Sin remordimientos) – 15 millones de dólares.

– Tom Cruise (Top Gun: Maverick) – 13 millones de dólares.

– Keanu Reeves (The Matrix 4) – 12-14 millones de dólares.

– Chris Pine (Dungeons And Dragons) -11.5 millones de dólares.

– Robert Pattinson (The Batman) – 3 millones de dólares.