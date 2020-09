Dan clases con cuadernillos a 10 niños de Escudo Tamaulipas

Los maestros elaboraron este material educativo para facilitarles el aprendizaje en sus hogares, ya que no cuentan con los medios electrónicos que se requieren en este ciclo escolar 2020-2021.

NUEVO LAREDO TAM.- En la primaria de tiempo completo Escudo de Tamaulipas, ubicada en el kilómetro 18, son 10 niños de un total de 63, los que reciben sus clases en cuadernillos que sus maestros elaboraron para facilitarles el aprendizaje que reciben en sus hogares al no contar con los medios electrónicos que se requieren en este ciclo escolar 2020-2021.

Irma Leticia Armendáriz Amador, directora de este plantel, manifestó que previo a la estación, padres de familia y maestros elaboraron un plan de trabajo del cual esperan muy buenos resultados.

“Es un ciclo escolar difícil para alumnos, maestros, para los mismos padres de familia, aquí solamente hay que sumar esfuerzos. El plan que tenemos fue por un sondeo es que supimos que hay familias que no tienen internet, no tienen ni televisor. Sí tenían, pero con las últimas lluvias se les descompuso. El año viene difícil, pero no imposible y organizándonos con nuestros maestros trabajarémos con WhatsApp y por semana vamos a estarles llevando cuadernillos para que ningún niño vaya retrasado, es nuestro plan, ya sobre la marcha veremos qué modificaciones se pueden hacer”, detalló.

La directora indicó que mientras, en esta primera semana de trabajo como compañeros y de acuerdo a la distancia en la que viven, se pasan las tareas, pero a partir de este próximo lunes, ya se les entregarán los cuadernillos impresos de estudio en los que trabajarán toda la semana.

“Tenemos 63 niños para iniciar, de ellos 10 no cuentan con televisor y en acuerdos con otros compañeros y vecinos, ellos se van estar pasando los trabajos escolares y cada lunes vamos a estar entregando cuadernillos se recogen los viernes”, comentó.

Finalmente, Irma Armendáriz agradeció el apoyo de los padres de familia y los maestros quienes trabajan de manera coordinada en la educación de los niños de esta zona rural.

“Todos les vamos a echar ganas maestros, padres de familia niños, entre los tres si sumamos esfuerzos vamos a sacar un ciclo escolar exitoso”, concluyó.