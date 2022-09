Dallas triunfa en el Monday Night Football

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Dallas Cowboys derrotaron a los New York Giants, 23-16, en un duelo de “Monday Night Football” en el MetLife Stadium. Los Giants esperaban ser uno de los tres equipos invictos que quedaban en la liga, pero el mariscal de campo de los Cowboys, Cooper Rush, y compañía no tendrían nada de eso.

Rush ahora tiene marca de 3-0 como titular en la NFL, y el mariscal de campo de los Giants, Daniel Jones, se mueve a 0-13 en juegos que comienzan después de las 4:25 p.m. ET

La primera mitad fue lenta para ambas ofensivas, solo viendo goles de campo de cada una. A los Cowboys les costó cometer penaltis, con cinco en la primera mitad. Un problema importante para los Giants en la mitad fue proteger al mariscal de campo, y los Cowboys pudieron despedir a Jones tres veces en dos cuartos.

Después de estar abajo 6-3 en la mitad, los Gigantes encontraron algo de ritmo a la ofensiva y anotaron el primer touchdown de la noche en el tercer cuarto. Sería su único viaje a la zona final para el juego.

El corredor Saquon Barkley tuvo un gran juego y está oficialmente de regreso. Dio a conocer su presencia con una carrera de touchdown de 36 yardas para dar a los Gigantes una ventaja de 13-6. Terminó la noche con 14 acarreos para 81 yardas y un touchdown.

Rush también tuvo una noche sólida para Dallas, pero los pases de sus receptores, particularmente uno del ala ancha CeeDee Lamb que habría sido un touchdown, ralentizaron su ofensiva para el inicio del juego.

Los Cowboys finalmente llegaron a la zona final en el drive después de que los Giants anotaron. Los Cowboys respondieron con un touchdown propio de su corredor estrella, Ezekiel Elliott, hasta 13 en total.

Los Cowboys recuperaron la ventaja a mediados del cuarto cuarto gracias a una captura a una mano de Lamb. En el drive previo al TD, los Cowboys convirtieron en cuarto y 4 para mantener vivo el drive y una captura de 26 yardas de Lamb estableció el marcador.

Los Cowboys sellaron el acuerdo con una intercepción de Trevon Diggs con menos de dos minutos restantes.

And this NFL. I’ll give you, most of the penalty disparity in Dallas is on coaching, but it’s been like this through several regimes.

pic.twitter.com/qu2UjHLftm

— Will Cain (@willcain) September 27, 2022