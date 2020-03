Da Pato Borghetti positivo a Covid-19

A través de su cuenta de Instagram, Patricio Borghetti confirmó que tiene Covid-19. "Confirmado, Covid-19. Me dio positivo a mí también el estudio. Era lo que esperábamos. Me siento perfectamente bien, yo no tengo ningún sintoma ni fiebre ni tos ni falta de aire". [Agencia Reforma]