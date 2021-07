Da egipcio la sorpresa y festeja como CR7

CIUDAD DE MÉXICO.- El festejo de Cristiano Ronaldo no faltó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aun cuando el “Comandante” está fuera de la competición.

El esgrimista egipcio Mohamed Elsayed logró la hazaña de eliminar al medallista de oro de espada por equipos en Río 2016, Yannick Borel, y tras el hito, el espadista de 18 años hizo la clásica celebración del astro luso, que consiste en brincar, girar en el aire y dirigir ambos brazos hacia el piso en el aterrizaje.

Tras conseguir el punto 15, que le dio la victoria en la ronda de 32, el oriundo de El Cairo corrió de un lado de la duela al otro y terminó su festejo imitando al futbolista de la Juventus.

Elsayed protagonizó una de las sorpresas de la jornada tras eliminar al francés, que ocupa el sitio número 6 en el ranking mundial de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) y partía como uno de los favoritos a llevarse el oro en Tokio 2020.

El egipcio superó también la ronda de 16 ante el chino Minghao Lan, pero en los Cuartos de Final cayó con el ucraniano Igor Reizlin, a la postre medallista de bronce. El oro de la prueba varonil individual de espada se lo llevó el galo Romain Cannone, sobre el húngaro Gergely Siklosi.

