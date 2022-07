Cynthia Klitbo denuncia a su ex Juan Vidal por maltrato psicológico

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Cynthia Klitbo presentó una denuncia contra su expareja Juan Vidal por abuso psicológico.

El actor Juan Vidal y la actriz fueron novios por seis meses, terminaron en febrero de 2022, asegurando que todo había sido en buenos términos, pero ahora las cosas son diferentes pues Cynthia Klitbo asegura que sufrió de varios maltratos por parte del actor.

Aunque pareciera que todo quedaría en el pasado, en los últimos días se ha comenzado a viralizar el tema; en declaraciones de la afectada posee chats y audios que ya fueron entregados a la Fiscalía de Procesos, a dónde la actriz acudió acompañada por su ex ‘El Rey Grupero’.

En entrevista con el programa ‘De primera mano’, ‘El Rey Grupero’ dijo que Klitbo tomó ya acciones legales en contra de Juan Vidal por violencia de género. Vidal se encuentra actualmente participando en el reality show ‘La casa de los famosos 2’, ahí, comenzó un romance con la cubana Niurka Marcos.

Klitbo contó que el pasado 30 de junio se presentó en la Fiscalía de Procesos en juzgados familiares, formalizando así la denuncia en contra de su expareja, en sus propias acusa a Vidal de violencia psicológica, ira y también de robarle dinero.

‘Yo lo llamo por teléfono y él me agrede, que le quito el pan de la boca a su hija, no mantiene a su hija sólo le paga el ballet, no la mantiene, eso es mentira’, dijo la actriz a Gustavo Adolfo Infante.

Aseguró que las pruebas ya están en manos de las autoridades mexicanas, sólo queda esperar a que el proceso avance y dicten cuál será la resolución del conflicto legal para este caso.