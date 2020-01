Cuestionan a Piedra por Guardia Nacional y migrantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de Oposición cuestionaron a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, por no pronunciarse por el despliegue de la Guardia Nacional para contener a los migrantes en la frontera sur.

“La gente se pregunta ¿dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?”, le dijo Gustavo Madero, senador del PAN, en la comparecencia de la Ombudsperson ante la Comisión Permanente.

“México atraviesa crisis humanitaria por migración, ante esta situación, qué ha recomendado la CNDH, cuántas visitas ha realizado a estaciones migratorias”.

Asimismo, criticó que por malos nombramientos en visitadurías, la Comisión está impedida para emitir medidas cautelares.

Madero también recordó el asesinato de periodistas.

“Su obligación es defender a las víctimas, no a la actual Administración”, señaló.

En tanto, Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que no se haya pronunciado tampoco por temas de falta de atención a la salud ni por la violencia.

“No hemos escuchado ni un solo pronunciamiento de usted”, agregó.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza recriminó a Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la omisión en que ha incurrido el órgano a su cargo en la crisis migratoria y de salud.

“Es una omisión de alarma y la señora tiene unas cuantas semanas en el cargo. Es una vergüenza para su historia y trayectoria. Es muy penoso. ¿Qué espera que pase la titular? ¿Que haya muertos? ¿Qué espera? ¿Que el Presidente se lo ordene? ¿Qué espera para honrar su tradición?”, cuestionó en conferencia de prensa.

Presidente de la agrupación Ahora, el legislador protestó por la falta de intervención de Piedra.

“¿Por qué no se ha pronunciado? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no hay visitadores ahí, en este y otros temas? En temas de salud, el tránsito del modelo al Insabi está generando un enorme costo social. Los derechos humanos también se reflejan en el derecho a la salud. Son derechos sociales”, advirtió.

En opinión de Álvarez Icaza, la “omisión” en que ha incurrido la titular de la CNDH trastoca su trayectoria y la de su madre, Rosario Ibarra de Piedra.

“Ella viene de una tradición de lucha por los derechos humanos. Es la deshonra a la historia de su madre y de su propia historia. No entiendo qué pretende la señora Piedra con la omisión en derechos humanos”, dijo.

El senador anunció que pedirá la comparecencia de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación para que expliquen la situación que priva en la crisis migratoria.

La mayoría de Morena en la Comisión Permanente impidió a Porfirio Muñoz Ledo mostrar frente a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, un video en el que se observa a la Guardia Nacional agrediendo a migrantes.

Al terminar la presentación del informe 2019 del organismo, Piedra dejó la Cámara de Diputados entre empujones, resguardada por elementos del recinto legislativo, sin responder a cuestionamientos sobre el trato a centroamericanos en la frontera sur del País.

En medio de la sesión de la Comisión Permanente, Muñoz Ledo pidió la palabra, a lo que la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, puso a votación la propuesta de darle el micrófono, pero fue rechazada por la mayoría de diputados y senadores de Morena.

“No es por miedo a la crítica, es por miedo a la verdad, mi partido no puede tener miedo a la verdad”, comentó el legislador al salir del Salón Verde luego se le negara la palabra.

“Lo de la bancada fue vergonzoso, lamentable”.

Destacó la importancia de presentar el video frente a Piedra, el cual ya se encuentra en sus redes sociales.

“La CNDH tiene que actuar, no necesita actuar el primer día, pero para eso iba a pasar el video, para tener la decisión aquí mismo de que iba a actuar”, señaló.

“Lo que pasó en el Suchiate es una grave violación a los derechos humanos, ahí está el video, las patadas, los arrastres de la gente, los macanazos, ¿por qué tienen miedo a la verdad?”.

Tras su participación, la titular de la CNDH bajó por las escaleras hasta el sótano, rodeada de periodistas que reiteradamente le preguntaron sobre la situación migratoria en la frontera con Guatemala, pero no respondió.

También se le preguntó sobre la crisis de salud y si había temores ante las reformas al sistema de justicia, que pretender penalizar otra vez la difamación.