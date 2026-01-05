Cuba dice que 32 efectivos suyos murieron durante la captura de Maduro por parte de EU

Se indicó también que ya se confirmó la lista de los fallecidos y se informó a sus familiares en la isla

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel asiste a un mitin en La Habana el sábado 3 de enero de 2026, en solidaridad con Venezuela después de que Estados Unidos capturara al mandatario venezolano Nicolás Maduro. (AP Foto/Ramón Espinosa)

LA HABANA (AP) — En los enfrentamientos y bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses el sábado para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro murieron 32 efectivos cubanos, anunciaron el domingo autoridades de la nación caribeña.

En una nota oficial —leída en la noche en el noticiero estelar de la televisión cubana— se indicó también que ya se confirmó la lista de los fallecidos y se informó a sus familiares en la isla.

“Perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, expresó el texto.

No se dieron a conocer los nombres de los muertos ni los cargos que ocupaban. Aunque el contacto y los convenios entre las fuerzas armadas de Cuba y Venezuela —firmes aliados políticos y económicos en la región— son más o menos públicos y se suceden visitas de delegaciones, se desconocen las áreas específicas de cooperación o las funciones de los efectivos y su cantidad.

“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, agregó la nota oficial.

Las familias recibieron condolencias del expresidente y líder de la revolución, Raúl Castro, y del presidente Miguel Díaz-Canel, señaló el comunicado, que también calificó de “terrorismo de Estado” la operación militar estadounidense.

Además se dio a conocer un decreto presidencial de dos días de duelo —lunes y martes— en homenaje a los oficiales, en el cual las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los espectáculos públicos.

Cuba ha defendido firmemente a Maduro, y el mismo sábado de su captura convocó a una manifestación para rechazar el ataque estadounidense. Miles de personas se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos para protestar.

Díaz-Canel advirtió que su colega Donald Trump debe dejar de considerar a América Latina como su patio trasero, y denunció que Washington pretende apoderarse de los recursos naturales del país sudamericano. Además, comparó el ataque a Venezuela con el de Israel a Gaza.