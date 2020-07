Cruz Roja podría dar atención a las urgencias por el Hospital General

NUEVO LAREDO TAM.- Al no atender las urgencias médicas el Hospital General “Solidaridad” debido a que está siendo reconvertido para ser Hospital COVID, la única opción para atender a las personas que podrían requerir de una emergencia sería la Cruz Roja, situación que se está analizando.

El doctor Jaime Emilio Gutiérrez, director de Salud Municipal, manifestó que ya tanto el Hospital COVID, así como las camas del Hospital del IMSS, además de las del Issste están saturadas, y mientras la población no se eduque en cuanto a las medidas de sanidad, no descenderá el pico.

“Si todo mundo usara cubrebocas en Nuevo Laredo habría muy pocos contagios, con el simple hecho de lavarse las manos de manera constante y usar cubrebocas, esto sería de gran ayuda para disminuir los contagios, hay que seguir trabajando fuertemente con estas recomendaciones”, dijo.

Precisó que cuando en la familia hay un enfermo de coronavirus de inmediato se tiene que aislar, que use cubrebocas iniciar con el tratamiento, evitar las reuniones, y las fiestas, las aglomeraciones, ya que los incrementos que se presentaron se debe a la movilidad del día del niño, día de las madres y del padre.

Destacó que además muchas personas siguen rentando las albercas, donde se reúne un buen número de personas sin ninguna precaución sanitaria, todo este tipo de situaciones relajadas es lo que ha venido provocando el aumento de casos de coronavirus.

Destacó que en esta frontera no se quiere llegar a tal extremo de aplicar sanciones drásticas a las personas que no usan cubrebocas, pero de seguir así el incremento de contagios, se podría llegar a aplicar sanciones que peguen en el bolsillo de las personas, que no acaten las disposiciones.

Precisó que en el Hospital General “Solidaridad” se puede contar con 30 camas para internar a pacientes COVID, esperando que este número de camas no sean rebasadas porque esto sería una problemática, que podría poner a esta frontera en una verdadera alerta roja.