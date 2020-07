Constancias digitales sirven como identificación

NUEVO LAREDO.- Ante la necesidad de la ciudadanía de contar con la credencial de elector para cualquier trámite, el instituto expide constancia digital.

Estas constancias digitales sirven como identificación ante cualquier instancia, llámense bancos o cualquier otra institución que la requiera, comentó Juan Eduardo Vila Cruz, responsable del registro de electores en el Instituto Nacional Electoral, que se ubica en la calle González 5439 colonia Hidalgo.

“Desde el 25 de mayo se inició con la expedición de las constancias digitales, la cual sirve como identificación, es decir es como si fuera la credencial del INE, pero desde un principio algunas instituciones que solicitan dicha identificación, no podían confirmar los datos QR de la persona que presentaba dicho documento, por tal motivo no la aceptaban”, añadió Vila Cruz.

Ahora en la página del INE, ine.mx existe un apartado donde todas las instancias que solicitan identificación oficial del instituto, podrán descargar una aplicación y así poder verificar los datos completos de las personas que presenten una constancia digital, agregó.

Entonces mientras llega el momento de tramitar y obtener la credencial del INE, pueden hacer el trámite para obtener una constancia digital, la cual les será enviada y la podrán imprimir, ya no habrá pretexto que no la acepten porque no puedan leer los datos de la persona.

Con la aplicación que aparece en la página del INE, cualquier institución podrá acceder a toda la información que contiene dicho documento, concluyó Vila Cruz.