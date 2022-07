Cruz Azul el único de los ‘cuatro grandes’ que se verá por tv abierta

CIUDAD DE MÉXICO.- A media semana Guillermo Ochoa, portero de América, declaró que «El futbol mexicano si es difícil verlo fuera de México, ahora también es difícil verlo en el país», estas palabras causaron polémica, pero este sábado se vivirá un claro ejemplo.

Este sábado 9 de julio se disputarán cuatro partidos de la Jornada 2 del Apertura 2022.

Los llamados «4 grades» del futbol mexicanos están involucrados en los juegos.

Pumas visita a León, Chivas recibe al Atlético de San Luis, Cruz Azul se enfrenta a Pachuca y América se medirá a Monterrey, pero sólo uno de estos partidos se podrá ver por televisión abierta.

En la cartelera luce interesante que los equipos que se han caracterizado por ser los que mayor afición tienen en el país se junten en un solo día, pero la transmisión dificulta que los seguidores vean a su equipo.

En sistema de cable se verá el León ante Pumas por Fox Sports, mientras que el Rayados contra América será exclusivo de un canal, Fox Sports Premium.

En la plataforma de streaming, Vix, será transmitido el Chivas contra Atlético de San Luis.

Siendo el Cruz Azul frente a Pachuca el único compromiso que se verá en televisión abierta por el Canal 5.

Aquí te decimos la hora de los partidos de este 9 de julio

León vs Pumas

19:00 horas / Transmisión: FOX Sports, FOX Sports Premium, Claro Sports, Marca Claro

Chivas vs Atlético de San Luis

19:05 horas / Transmisión: ViX

Cruz Azul vs Pachuca

21:05 horas / Transmisión: Canal 5, TUDN

Monterrey vs América

21:05 horas / Transmisión: FOX Sports Premium.