Critican reducción de presupuesto a INMUJERES

CD.VICTORIA, TAM.-La medida de reducción de un 75 por ciento del presupuesto al Instituto Nacional de Mujeres que acaba de aplicar el Gobierno Federal, fue duramente criticada en Tamaulipas.

“El Gobierno Federal no valora la importancia de esa guía y no reconoce la necesidad de la incorporación de políticas publica con perspectiva de género”, dijo María Elena Figueroa Smith.

La directora del Instituto de las Mujeres Tamaulipecas, sostuvo que el presupuesto del organismo seguirá sin afectaciones a su presupuesto y destacó que en la ley está establecido que cuando un presupuesto se aprueba por la Cámara de Diputados ya no debe ser modificado.

Particularmente cuando se trata de presupuestos dirigidos a atender a la población en situación de vulnerabilidad como las mujeres que eviten violencia, agregó al subrayar que esto hace pensar que con la misma facilidad de un plumazo podrían impactar a los recursos destinados a los estados.

“Esperamos que no sea así, Inmujeres nos asegura que no impactará los proyectos estatales sin embargo es algo que nos preocupa”, destacó.

Insistió en que esta reducción del 75 por ciento impactaría el gasto operativo no a los programas de proyectos de transversalidad de los estados y puntualizó además que en años pasados el recurso que se aprobaba para el proyecto de transversalidad en cada estado, llegaba en una sola partida.

Insistió en el recalcó impacto de esta reducción del 75 por ciento del gasto operativo y de servicios de inmujeres tiene un impacto fuerte en el posicionamiento del instituto de las mujeres.

“Para lograr que su voz sea escuchada y que pueda cumplir con su función de rectoría en el tema de la transversalidad y la incorporación de la perspectiva de género en los programas y políticas públicas del gobierno federal”, concluyó.