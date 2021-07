Critican informe y resultados de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La Oposición reprobó al Presidentes Andrés Manuel López Obrador a tres años de su triunfo electoral asegurando que da más informes que resultados.

La dirigencia del PAN puntualizó que el Gobierno del Mandatario federal ha sumido a México en una profunda crisis y lo ha llevado a un retroceso donde no hay crecimiento económico ni oportunidades.

“Con Morena y López Obrador, México está sumido en una profunda crisis, porque escasea el empleo, no hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay medicamentos, tenemos altos precios en la luz, el agua, la gasolina, la canasta básica y menos oportunidades”, evaluó Marko Cortés, líder nacional del blanquiazul.

“Si al Presidente de la República se le pusiera una calificación estaría completamente reprobado, porque el País no ha avanzado en nada y, por el contrario, ha retrocedido en todo”, puntualizó.

En opinión del dirigente opositor, es como si el País hubiera retrocedido a la época de los setenta, pues además están comprometidas las libertades de pensamiento, económicas y políticas.

“El Presidente de la República de manera autoritaria quita recursos a funciones elementales del Estado Mexicano y se las otorga a sus caprichos personales”, expresó Cortés.

El líder panista aseguró que, en su informe con motivo de tres años de Gobierno, López Obrador sólo se dedicó a difundir mentiras y datos falsos.

“Es un Presidente que gobierna solo, que decide únicamente él, que no considera ni toma en cuenta a su Gabinete ni a los Mandatarios estatales de todos los partidos políticos. No escucha a la Oposición que fue electa por millones de mexicanos y no le interesan las causas más urgentes del País como la salud de los ciudadanos y de los niños enfermos de cáncer”, resumió.

Para Acción Nacional, la violencia se ha desatado y no existe una estrategia para combatir el crimen.

“Estamos muy por encima de lo que se ha registrado en otros sexenios y el Gobierno lo toma con ligereza, sin estrategia para combatir a los grupos criminales, más preocupado por perseguir a sus adversarios políticos que a los asesinos, feminicidas y narcotraficantes, mientras que se han incrementado 26 por ciento los feminicidios, 13 por ciento los homicidios, 30 por ciento la extorsión, 21 por ciento el fraude y 28 por ciento las amenazas.

“El Presidente aún está a tiempo de dejarse ayudar por la Oposición que puede ayudar a cambiar el destino de México, aún está a tiempo de abrirle las puertas a la sociedad civil, a quien se las ha cerrado por completo como a madres y padres de desaparecidos, mujeres, padres de niños con cáncer, empresarios que no piensan como él; aún estamos a tiempo de corregir el rumbo del País porque ese fue el mandato de las urnas el pasado 6 de junio”, ponderó.

En el mismo sentido, el dirigente del PRD -Jesús Zambrano- lamentó que el Presidente sólo haya “desinformado” a la ciudadanía.