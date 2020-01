Critican en PAN y PRI a AMLO por rifa de avión

CIUDAD DE MÉXICO.- El PAN y PRI en la Cámara de Diputados advirtieron que los problemas prioritarios que deben atenderse en México son la violencia e inseguridad, el estancamiento económico y la atención de calidad en el sistema de salud, no la rifa del avión presidencial.

Sus coordinadores señalaron que esos temas son los que preocupan a los mexicanos, por lo que el Gobierno debería enfocarse en eso.

En entrevista, el líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, criticó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mostrara la propuesta del boleto de la rifa del avión presidencial, con la fecha probable del 5 de mayo.

“(La rifa) es una ocurrencia de escándalo de risa mundial. Estamos frente a un sexenio perdido, necesitamos que el Presidente asuma lo que no estamos atendiendo de parte de él”, dijo.

Destacó que los temas que deben atenderse son la violencia y la inseguridad; el desabasto de las medicinas y el escándalo del Instituto de Salud para el Bienestar, que no tiene manuales, lineamientos, reglas de operación y que está costando enfermedades y vidas.

Mencionó que tampoco hay diálogo del Presidente con quienes no están de acuerdo con hechos de su Gobierno.

“El tema de mayor preocupación del País es la violencia y la inseguridad y tienen quejas que son alarmantes y que merecen una gran reflexión. Es una pena que el Presidente no escuche, así como no escucha al Poder Legislativo tampoco escucha a los ciudadanos. Necesitamos corregir eso”, señaló.

René Juárez, coordinador de los diputados del PRI, coincidió que hay cosas más preocupantes y no irrelevantes, como la rifa del avión presidencial.

“Yo tengo otras preocupaciones. Yo quiero que haya medicinas para los niños enfermos con cáncer. Quiero que baje la delincuencia, que haya paz, que haya más seguridad”, manifestó.

“Quisiera un sistema de salud mucho más eficaz. Quisiera que la educación fuera de mayor calidad. Yo, la verdad, no tengo ningún comentario, porque estoy ocupado en otros temas. No quisiera distraer el poco tiempo que tengo en ese tipo de temas que para mí son irrelevantes”.

El priista expresó su preocupación por los hechos de violencia en México, como las ejecuciones en el estado de Guanajuato.

“La verdad no voy a dedicarle una sola palabra a este tema de los boletos, que si compras, que si no compras, que si te obligan o no te obligan, no me interesa ese tema a mí”, apuntó.

“Hoy tenemos un problema grave, que es el tema de la violencia, el tema del crecimiento económico, que es necesario que se dé, el tema de la falta de oportunidades de empleo, y hoy tenemos problemas muy claros, como el de la falta de medicamentos”.