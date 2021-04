Critican a Cher por tuit sobre Floyd; se disculpa

CIUDAD DE MÉXICO.- Cher fue blanco de críticas en redes sociales al publicar, el viernes, un mensaje en el que dijo que ella podría haber ayudado a George Floyd, el afroamericano que murió asfixiado por policías en Minneapolis, si se hubiese encontrado en el sitio.

“Hablaba con mi mamá y me dijo: ‘Vi el juicio del policía que mató a George Floyd y lloré’. Le dije: sabes, va a sonar a una locura, pero sigo pensado que si quizá hubiese estado ahí, podría haber ayudado”, escribió la cantante en Twitter.

El mensaje de la intérprete, de 74 años, generó diversas reacciones entre los usuarios. Algunos la tacharon de sentirse una “salvadora blanca” y otros criticaron que centrara en ella la muerte de Floyd.

“Cher, creo que eres grandiosa y todo lo demás, pero no fue acertado. El asesinato de George Floyd no es sobre ti, no lo hagas un asunto tuyo, y no insultes de omisión a los traumatizados testigos que estuvieron ahí e hicieron lo que pudieron por salvarle la vida”, tuiteó LindsK.

La intéRprete de “Strong Enough” fue tendencia este sábado por la mañana. Y aunque al principio tomó una actitud defensiva, después publicó un mensaje en Twitter disculpándose por sus palabras.

“Me di cuenta que puedes hacer enojar a la gente o herirla cuando no sabes todo lo que ‘no es apropiado’ decir. Sé que la gente se disculpa cuando están en un problema, pero, por Dios, de verdad siento mucho si enojé a alguien de la comunidad negra”, escribió la estrella.

Was talking With Mom

& She Said “I Watched Trial Of Policeman Who Killed George Floyd,& Cried”.

I Said

“Mom,I Know This Is Gonna Sound CRAZY,But..

I Kept Thinking …..Maybe If I’d Been There,…I Could’ve Helped😔 — Cher (@cher) April 3, 2021