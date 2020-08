Critica Pelosi trato de Trump a mujeres

La falta de respeto está escrita en sus políticas de salud y nuestros derechos, no solo en su conducta, dijo

WASHINGTON.- Durante su discurso en el tercer día de la Convención Demócrata, la presidenta de la Cámara baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, criticó a Donald Trump por la forma en la que trata a las mujeres en la política.

“Como presidenta de la Cámara, he visto de primera mano la falta de respeto de Donald Trump por los hechos, las familias trabajadoras y las mujeres en particular. La falta de respeto está escrita en sus políticas de salud y nuestros derechos, no solo en su conducta”, dijo

“Pero sabemos algo que él no sabe: que cuando las mujeres triunfan, Estados Unidos triunfa”, añadió Pelosi.

Pelosi también criticó en varias ocasiones al líder del Senado, Mitch McConnell y lo acusó de bloquear iniciativas importantes de la Cámara baja.

La presidenta de la Cámara baja también urgió el voto a favor de los candidatos demócratas y de las mujeres.

“Estamos desatando el poder de las mujeres para que ocupen el lugar que les corresponde en la vida nacional”.