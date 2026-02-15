Crece polémica en curling olímpico por sanciones reiteradas por presunto doble toque

Mayor vigilancia arbitral y debate sobre uso de video generan tensión entre equipos y dividen opiniones dentro del deporte

El británico Bobby Lammie en acción durante la ronda de round robin ante Alemania en curling en los Juegos Olímpicos de Invierno el domingo 15 de febrero del 2026. (AP Foto/Misper Apawu)

CORTINA D’AMPEZZO, Italia.- La controversia del curling en los Juegos Olímpicos de Invierno sigue creciendo, ya que el aumento de la vigilancia de los partidos derivó en la retirada de una piedra lanzada por el equipo masculino británico el domingo por la misma presunta infracción que perjudicó a los canadienses dos días seguidos.

En el noveno end del partido de todos contra todos de Gran Bretaña contra Alemania, los oficiales indicaron que el curler escocés Bobby Lammie había tocado una piedra después de soltarla sobre el hielo. Eso se conoce como “doble toque” y va en contra del reglamento. Gran Bretaña ganó el partido 9-4.

La controversia surgió el viernes cuando el equipo masculino canadiense fue acusado por sus rivales suecos de hacer trampa; un día después, se retiró una piedra del partido del equipo femenino canadiense contra Suiza. Videos que circulaban en redes sociales parecían mostrar a ambos curlers canadienses haciendo doble toque a las piedras, pero ambos equipos negaron haber cometido una infracción.

A partir del sábado, World Curling informó que designaría a dos oficiales para desplazarse entre los cuatro partidos de curling durante cada ronda, pero señaló que “no es posible” tener árbitros apostados en cada línea de hog — donde las piedras deben soltarse a mano— durante todos los partidos.

La atención adicional podría poner nerviosos a los jugadores sobre el hielo. Algunos curlers dijeron que la infracción de doble toque nunca se había señalado con esta intensidad en competencias pasadas y que puede ser difícil determinar si alguien es culpable de ello.

Se desconoce si los oficiales están observando a algunos equipos más de cerca que a otros. World Curling afirmó que no utiliza repeticiones de video para revisar el desarrollo del juego.

Hasta el domingo, la controversia se había limitado a los curlers canadienses, que representan a una de las aficiones más apasionadas de este deporte en el mundo.

Divididos sobre la introducción de repeticiones de video

Los curlers olímpicos no se ponen de acuerdo sobre si los árbitros —como en otros deportes— deberían comenzar a usar repeticiones de video para adjudicar disputas o verificar decisiones.

“Si lo incorporan, creo que probablemente interrumpirá el ritmo de juego”, dijo Johanna Heldin, la suplente del equipo femenino sueco. “Siempre hemos sido un deporte que intenta jugar según las reglas y tener ese alto nivel de deportividad, así que ojalá podamos volver a resolver eso”.

Las curlers del equipo femenino de Estados Unidos tenían una opinión diferente. Tara Peterson dijo que “absolutamente” apoyaría la repetición de video.

“Hay casos en los que una repetición instantánea sería enorme”, dijo.

“Creo que hay muchos otros deportes que lo hacen”, dijo su hermana Tabitha Peterson.