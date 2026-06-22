Crean “buena base para un acuerdo exitoso” que dé fin a la guerra

Vance y funcionarios de Estados Unidos afirmaron que hubo avances en múltiples frentes

El ministro iraní de Exteriores, Seyyed Abbas Araghchi, tercero por la derecha, y el presidente del Parlamento Islámico de Irán, Mohammed Bagher Ghalibaf, segundo por la derecha, caminan con la delegación iraní en la Cumbre del Lago de Lucerna en el complejo turístico de Bürgenstock in Obbürgen, cerca de Lucerna, Suiza, el domingo 21 de junio de 2026. (Urs Flueeler, Pool Foto via AP)

El ministro iraní de Exteriores, Seyyed Abbas Araghchi, tercero por la derecha, y el presidente del Parlamento Islámico de Irán, Mohammed Bagher Ghalibaf, segundo por la derecha, caminan con la delegación iraní en la Cumbre del Lago de Lucerna en el complejo turístico de Bürgenstock in Obbürgen, cerca de Lucerna, Suiza, el domingo 21 de junio de 2026. (Urs Flueeler, Pool Foto via AP)

OBBÜRGEN, Suiza (AP) — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el lunes que sus largas conversaciones con funcionarios iraníes en Suiza crearon una “buena base para un acuerdo final exitoso” mientras buscan poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron a finales de febrero.

Vance y funcionarios de Estados Unidos afirmaron que hubo avances en múltiples frentes, incluida la creación de “mecanismos” para garantizar que el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para los envíos mundiales de petróleo, permanezca abierto y para abordar los combates entre Israel y milicianos de Hezbollah, respaldados por Teherán, en el sur de Líbano, donde un alto el fuego parecía mantenerse.

Irán cerró Ormuz después de que Estados Unidos e Israel lo atacaron el 28 de febrero, lo que hizo que los precios del combustible se dispararan en todo el mundo. Se supone que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra reabra el canal. Decenas de barcos pasaron por ahí el fin de semana, aunque la ruta principal sigue minada y cerrada.

Poco después de que Estados Unidos e Israel atacaron Irán en febrero, Hezbollah e Israel también comenzaron a intercambiar combates, y el grupo armado disparó cohetes y drones contra comunidades civiles en el norte de Israel e Israel se apoderó de grandes franjas en el sur de Líbano. Irán ha insistido en que abordar los combates en Líbano es un componente crítico de cualquier acuerdo para poner fin al conflicto más amplio.

Irán señaló “un gran progreso” para poner fin a los combates en Líbano y calificó eso como la primera prueba real de las negociaciones.

En otros acontecimientos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia de 60 días que exime de sanciones al petróleo iraní como parte del acuerdo provisional. En particular, la licencia permite que el petróleo iraní sea importado a Estados Unidos, que no ha importado cantidades significativas de petróleo iraní desde la década de 1990.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, citó las “continuas conversaciones productivas en Suiza” en una publicación en X anunciando la licencia, que durará hasta el 21 de agosto.

También el lunes, el Departamento de Estado anunció que el secretario de Estado Marco Rubio viajaría esta semana a los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin para discutir los últimos acontecimientos en Irán.

Trump no estuvo en Suiza, pero se hizo sentir en las conversaciones

El esfuerzo de mediación en Suiza comenzó el domingo y se alargó hasta la madrugada del lunes, y las conversaciones técnicas continuarán esta semana.

“El acuerdo final es la casa”, dijo Vance a los periodistas después de las conversaciones iniciales con Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní. “Pusimos los cimientos. No hemos construido la casa, pero hemos sentado una base exitosa para llegar a un buen lugar para el pueblo estadounidense”.

El presidente Donald Trump no asistió a la llamada “Cumbre del Lago de Lucerna”, pero su presencia ciertamente se hizo sentir. Las conversaciones se vieron sacudidas por declaraciones incendiarias de Trump, quien, a miles de kilómetros de distancia, hizo comentarios que ofendieron a los iraníes.

Los medios estatales iraníes dijeron que las conversaciones se habían pausado tras la “publicación de un mensaje insultante por parte del presidente de Estados Unidos”. Posteriormente, las negociaciones continuaron.

Vance rechazó la idea de que las amenazas de Trump complicaran las conversaciones.

“No, no metieron una llave inglesa en el sistema”, dijo Vance. “Sí, amenazaron con retirarse, o al menos hubo amenazas en redes sociales de que se retirarían. Pero estuvimos negociando mucho después de la una de la mañana de ayer, así que no se retiraron”, indicó.

Vance plantea descongelar activos iraníes para comprar bienes estadounidenses

El vicepresidente también sugirió que Estados Unidos podría aceptar descongelar activos iraníes para compras de soja, maíz y trigo estadounidenses. Dijo que Jared Kushner, el yerno del presidente Trump y uno de los principales negociadores de Estados Unidos, tuvo la idea con funcionarios de Qatar.

Vance dijo que Qatar tendría aprobación sobre el proceso, y que el dinero iraní que sería accesible a medida que levantar las sanciones compren productos estadounidenses “en beneficio del pueblo iraní”.

Irán, que ha presionado para que se descongelen miles de millones de dólares en activos, no se ha pronunciado sobre la idea. Los activos se han vuelto inaccesibles por años de sanciones, restricciones bancarias y disputas legales impuestas por Estados Unidos y la comunidad internacional a la República Islámica.

Los contactos de alto nivel han terminado, pero las conversaciones técnicas continúan

En una declaración conjunta, los mediadores Pakistán y Qatar celebraron lo que calificaron de “progreso alentador”.

El acuerdo provisional para poner fin a los combates, firmado la semana pasada por los líderes de Estados Unidos e Irán, establece un periodo de 60 días para que los negociadores aborden asuntos que incluyen el futuro del programa nuclear de Teherán, en medio de preocupaciones de que quiera utilizarlo con fines militares, una afirmación que Irán niega.

Vance, quien planeaba regresar a Washington, dijo que las conversaciones técnicas son críticas.

“Queríamos establecer una estructura para eso de modo que pudiera haber una supervisión política adecuada, pero obviamente, por mucho que este lugar sea muy hermoso, no puedo quedarme aquí durante los próximos 60 días”, dijo Vance a los periodistas.

Los enviados Kushner y Steve Witkoff se están encargando de gran parte de los detalles técnicos.

Más barcos pasan por Ormuz

Mientras tanto, más barcos pasaron por el estrecho de Ormuz. Según la firma de datos y análisis Kpler hubo 71 tránsitos confirmados el fin de semana, con un pico de 35 cruces el sábado. Antes de la guerra, entre 100 y 130 embarcaciones pasaban por ahí cada día.

Los barcos están evitando la ruta central para mantenerse alejados de las minas, eligiendo en su lugar usar la ruta norte más pequeña, que pasa por aguas iraníes, y la ruta sur, que pasa por aguas de Omán.

El fin de semana, Trump dejó claro que estaba molesto por los comentarios públicos de Irán sobre el estrecho, que el ejército iraní dijo haber cerrado el sábado en respuesta a los continuos combates en Líbano. El Comando Central de Estados Unidos cuestionó que Irán hubiera vuelto a cerrar el estrecho.

Antes de las conversaciones, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había prometido “nunca retroceder del derecho a enriquecer uranio”, de acuerdo con los medios estatales.

Trump dijo el domingo a Fox News en una entrevista telefónica que Pezeshkian debería cuidar lo que dice y también amenazó con apoderarse de Irán, según uno de los corresponsales del canal.

También publicó en redes sociales mientras los negociadores trabajaban: “Irán debe detener inmediatamente a sus ESBIRROS bien pagados en Líbano de causar problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán muy duro, como lo hicimos la semana pasada, ¡¡¡sólo que más duro!!!”.

Vance dijo que los iraníes deberían haber esperado una reacción así de Trump.

“Lo que les dijimos a los iraníes ayer es que cuando ustedes participan en lo que nosotros los millennials podríamos llamar hablar basura, no pueden esperar que el presidente de Estados Unidos no responda y no corrija el registro”, dijo Vance.

Los iraníes dicen que hubo avances en su tema principal

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en X que los mediadores lograron “un gran progreso para poner fin a la guerra en Líbano”. Pero dijo que la primera “prueba real” de las negociaciones sería si el mecanismo lograba detener los combates entre Israel y Hezbollah.

Ni Israel ni Hezbollah son signatarios del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El alto el fuego en Líbano parecía mantenerse, y el ejército de Israel dijo que levantaría las restricciones de movimiento para los residentes cerca de la frontera entre Israel y Líbano el lunes.

El lunes continuó una calma prudente en Líbano, sin que se informaran ataques israelíes durante la noche. Hezbollah tampoco ha anunciado ataques contra fuerzas israelíes desde el sábado.

La pausa en los combates en Líbano es la más larga desde el estallido de la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo.