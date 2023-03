Cosechan medallas gimnastas de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- El equipo de Gimnasia Rítmica de Nuevo Laredo, rindió buenos frutos después de meses de entrenamiento y sacrificios.

Más de 30 niñas participaron en la competencia de corte estatal en la Ciudad de Tampico y, posteriormente, en la Copa Tampico 2023, que es de ranking nacional, donde la niña Karime Hinojosa Chávez obtuvo el primer lugar, a nivel estatal

“Nos fue muy bien, primero tuvimos el estatal que fue el 22 de marzo en Tampico y del 23 al 25 fue la Copa Ranking Nacional. Sin duda estoy muy contenta, muy feliz y emocionada porque las niñas trabajaron mucho, muy fuerte y los resultados se vieron. Sin duda les fue muy bien y obtuvimos un primer lugar muy importante”, recalcó Araceli Castillo Beltrán, maestra de la Escuela de Gimnasia Rítmica de Nuevo Laredo.

En la clase de 2A la niña Karime Hinojosa Chávez obtuvo primer lugar, Alondra García Beltrán cuarto lugar. Esta premiación se dio en el All Around, esto significa que en el ‘all around’ de gimnasia artística las atletas superan las clasificatorias y se desempeñan en todos los aparatos de esta disciplina, lo que sin duda deja ver el compromiso y disciplina de estas dos niñas que obtuvieron para su escuela y para Nuevo Laredo, el primero y cuarto lugar general.

“El conjunto A de niñas de 8 años, ellas sacaron el sexto lugar en el estatal. También se presentó la clase 3A, a ellas no les fue muy bien, pero sin duda hicieron una presentación buena. Ellas son novatas en la clase de 3A, es una categoría muy peleada, al mismo tiempo subieron en el ranking. Para mi al ser la maestra encargada de la escuela municipal, me siento muy contenta y satisfecha”, precisó Araceli Castillo Beltrán.

La encargada de la Escuela de Gimnasia Rítmica, reconoce y comprende a las pequeñas, ya que el entrenar todos los días, a parte de cumplir con sus deberes en casa y escuela, es algo de aplaudirles, ya que dejó ver de manera contundente, que las niñas que pertenecen a esta selección, tienen primero que nada tener excelentes calificaciones, ser buenas niñas en casa y buenas hermanas, requisitos indispensables para practicar y participar en este equipo de niñas.

Karime Hinojosa Chávez no esperaba el primer lugar

Por su parte, la niña Karime Hinojosa Chávez, quien tras su dedicación y compromiso con la gimnasia, y al ver que había muchas niñas talentosas en la competencia, dijo que no esperaba que fuera a obtener el primer lugar. Sin embargo, al escuchar su nombre de que era el primer lugar, fue una gran y agradable sorpresa para ella, su maestra y compañeras, que obviamente la felicitaron por el resultado de su gran esfuerzo y dedicación.

“Me siento muy feliz por haber ganado, también espero ganar en el nacional, sé que van a ser muchas más niñas, pero espero también que me vaya mucho mejor. Y en esta competencia la verdad no me esperaba ganar el primer lugar, esperaba un tercero o segundo lugar, pero cuando dijeron el segundo lugar y mencionaron a otra niña, Yo dije, ¡¿qué?!, me emocioné mucho y cuando dijeron mi nombre, hay no… quería llorar”, comentó Karime Hinojosa.

Para concluir Karime Hinojosa, quien mantiene sus promedios en 9 y 10 de sus calificaciones, dijo como consejo para todas las niñas, que sigan sus sueños, que tengan pasión y dedicación por lo que les guste hacer, y solo así podrán cumplir sus sueños, y que todo lo que hagan lo realicen con buena cara y con una sonrisa, que para ella, dijo, es lo mejor.