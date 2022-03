Corte validó el periodismo de investigación, reconoce Sergio Aguayo

CIUDAD DE MÉXICO.- El escritor y periodista Sergio Aguayo reconoció que la absolución de la Suprema Corte de Justicia a la condena de pagarle 10 millones de pesos al ex Gobernador priista Humberto Moreira por presunto daño moral le quita angustia.

Pero agregó que es más importante el precedente sentado, pues los Ministros establecieron que una opinión, suficientemente documentada, está protegida y que no se puede exigir a los periodistas que solo difundan hechos reflejados en sentencias judiciales inapelables.

«Lo que la Corte ha hecho es validar al periodismo de investigación. Es decir, si lo que decimos es cierto en el sentido de que lo investigamos, está protegido constitucionalmente. Esta es la esencia para mi del fallo y el precedente que se sienta es enorme», dijo en entrevista telefónica.

El 20 de enero de 2016, mientras Moreira estaba detenido en España «por su participación en los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho», según el Acta de la Audiencia Nacional, Aguayo publicó en REFORMA que el ex Gobernador desprendía un «hedor corrupto».

Moreira, ex líder nacional del PRI, fue liberado tres días después con apoyo del Gobierno mexicano, según documentó el diario El País, y demandó al académico por 10 millones de pesos, una multa dictada por un tribunal de la Ciudad de México en 2019.

Aguayo, analista y activista de Derechos Humanos de 74 años, considera que la sentencia del miércoles de la Primera Sala de la Corte, donde obliga a Moreira a pagar los gastos derivados del juicio, es un reconocimiento a la seriedad del trabajo que realiza cada día en El Colegio de México.

«Me siento orgulloso de que la Suprema Corte avale el profesionalismo de mi trabajo, porque yo demostré que había investigado el caso para esa columna, que tenía los documentos. Especialmente les mostré a los Ministros un documento donde claramente dice que Moreira estaba detenido por una serie de actos delictivos muy, muy graves», indicó Aguayo.

-La Corte también determinó que no se puede exigir que los periodistas difundan sólo hechos reflejados en sentencias judiciales, se le comentó.

«Este es tal vez uno de los puntos más importantes del fallo. Le aclaro que aún no ha salido el texto definitivo, pero lo que ahora nos legitima es que podamos seguir escribiendo siempre y cuando tengamos la evidencia de que es un presunto autor de tal o cual delito. No tenemos que esperar, como argumentaba el profesor Moreira, a que el caso hubiera estado totalmente cerrado. Imagínese que tuviéramos que esperar para opinar sobre el caso de las parientes políticas del Fiscal Gertz Manero, pues sería ridículo cuando es un asunto de interés nacional por muchas razones», afirmó Aguayo.

-En un sistema judicial como el de México, la exhibición periodística puede ser el único castigo, se le cuestionó.

«Sí, me he puesto a investigar a la prensa en el último Siglo para un libro que estoy preparando y me ha llamado la atención que después de la Revolución Mexicana, cuando el Ejército fue destruido y la Iglesia y los terratenientes quedaron muy debilitados, la fuerza de contención del autoritarismo presidencialista de Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles fue la prensa. El Poder Judicial Federal se ha fortalecido, pero la prensa sigue siendo el principal reductor, la principal trinchera y obstáculo para los excesos de poder, los abusos de quienes tienen poder sean políticos o sean criminales; por eso es que estamos pagando un costo tan alto como gremio, porque somos quienes estamos hablando claro cuando otros gremios optan por un discreto silencio», expresó el escritor.

-¿Cómo han sido sus sentimientos de 2016 a la fecha?

«Han oscilado. Ha habido de todo, porque era una amenaza contra el patrimonio familiar y las angustias de mi familia eran legítimas y justificadas. Yo a veces me preguntaba si valía la pena decir lo que pensaba. Sí, sí dudaba pero luego reflexionaba y decía ‘me he ganado el derecho con mi trabajo a decir lo que pienso, siempre y cuando lo haga de manera responsable, y no tengo por qué dejarme intimidar por un ex Gobernador al que he investigado’. Yo ejercí mi derecho, mis derechos constitucionales de escribir lo que dije porque tenía información que me permitía hacerlo, punto. Si no le gusta al afectado o el presuntamente afectado, tenía derecho a demandarme. A lo que no tenía derecho es a ponerle un monto de daño al honor y conseguir el respaldo ilegal de un Magistrado de la Ciudad de México, Francisco José Huber Olea, que participó en el juicio pese a estar impedido porque dos días antes que él interviniera en mi caso, en 2017, su hermano había recibido una notaría de Rubén Moreira en Saltillo.

-¿Se sintió respaldado por la CNDH y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra de la Libertad de Expresión (Feadle)?

«No, no, ni por la CNDH ni por la Feadle. Las considero instituciones que no se interesaron en mi caso. Sí me sentí respaldado por el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, y sobre todo me sentí respaldado por el gremio periodístico por los medios donde participo, REFORMA, por supuesto, pero no sólo, Canal 11 y un sinnúmero de personas. Mi caso es excepcional, porque soy relativamente conocido, creo que en quien debemos preocuparnos, y por eso el precedente de este fallo es importante, es en los colegas que están en medios débiles económicamente y en entidades particularmente peligrosas», manifestó Aguayo.

-En febrero pasado, Moreira lo volvió a demandar por el libro «Reconquistando la Laguna», donde usted es coautor, ¿como va el caso?

«(Ríe) Pues mira, como la demanda fue metida a un juez de la Ciudad de México, entonces no le anticipo un buen final», respondió.

Aguayo, autor de libros como «De Tlatelolco a Ayotzinapa. Las violencias del estado», resalta el fallo de la Corte en un año en que ocho periodistas han sido asesinados en México y el gremio vive una campaña de acusaciones incluso desde el Gobierno.

Él cree necesario insistir en que el Senado apruebe la reforma para eliminar la figura del daño moral que ya pasó en la Cámara de Diputados.

«Si logramos quitar la figura del daño moral o regularlo, entonces estaríamos eliminando una de las causas de las amenazas. Habrá otras, por supuesto, y creo que la más extrema esa es el asesinato de periodistas que está sucediendo en el interior del País, fundamentalmente, donde la denuncia es más directa y la animadversión del gobernante se personaliza», afirma.

-La columna por la que lo demandó Moreira, comenzaba con un reconocimiento de que finalmente se enfrentaba a la justicia así fuera en España, ¿tras la sentencia de la Corte, mantiene su fe en la justicia?

«Es una pregunta muy compleja porque va al fondo de mi vida. El primer texto periodístico que yo escribí en la Ciudad de México, en 1974, en El Gallo Ilustrado, un suplemento de El Día, fue destruido por la Dirección Federal de Seguridad porque señalaba a Carlos Hank González como corrupto. En aquel momento, en 1974 no había Feadle ni CNDH que lo defendiera a uno, así que me quedé callado y dije ‘bueno, así es la vida, pues ni modo’. Han pasado muchos años desde ese incidente y lo que he aprendido es que hay que confiar primero en que uno hace un buen trabajo periodístico y por bueno quiero decir que esté bien investigado y bien sustentado», afirmó.

«Y en el caso de la justicia, hay buenos y malos jueces, en mi experiencia pues yo tengo buena experiencia con la Justicia Federal y con la Suprema Corte. Pero es una batalla de cada día, que nunca termina porque hoy es esto, el día de mañana mi columna indignará a otro personaje que intentará hacerme algún daño de algún tipo. Me difamará, pagará a una granja de bots, ¿qué sé yo? Pero la mejor defensa es el trabajo, creer que tenemos que tratar con dignidad la información, respetar a la información para sacarle el jugo y poder contarle al lector, al auditorio una historia que tenga sentido y que le ayude a formarse una opinión y tal vez a tomar una decisión».