Corte puertorriqueña levanta orden contra Ricky Martin

SAN JUAN, Puerto Rico.— Un tribunal de Puerto Rico ‘archivó’ una orden de restricción emitida contra el superastro Ricky Martin, lo que significa que el caso fue cerrado, dijo el jueves un portavoz judicial.

‘El peticionario desistió voluntariamente, por lo que el caso fue archivado y no quedan procedimientos posteriores’, el vocero, quien no estaba autorizado a ser identificado bajo las normas del tribunal, dijo a The Associated Press.

Un juez emitió a principios de julio una orden de restricción contra el cantante puertorriqueño. La orden se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, pero en ese momento la policía no proporcionó más detalles, incluyendo quién la había solicitado.

Martin dijo recientemente en un tuit que la orden se basó en acusaciones ‘completamente falsas’ y que enfrentaría el proceso ‘con la responsabilidad que me caracteriza’.

La audiencia de revisión del caso se desarrolló el jueves por la mañana a puerta cerrada y las partes participaron de forma virtual. Afuera del tribunal, esperaban varios periodistas y camarógrafos.

‘Tal como lo anticipamos, la orden de protección temporal no fue extendida por la corte’, dijo el equipo legal de Martin en un comunicado.

Cuando se emitió la orden de restricción, el diario puertorriqueño El Vocero dijo que esta establecía que Martin y la otra persona habían salido durante siete meses. Citaba la orden al decir que se separaron hacía dos y que, según el peticionario, Martin no aceptó la separación y fue visto merodeando cerca de su casa al menos tres veces. La AP no obtuvo copia de la orden. Martin tiene su residencia en Los Ángeles, donde vive con su esposo y sus hijos.

‘Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hizo acusaciones falsas sin absolutamente nada que las corrobore. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede seguir adelante con su vida y su carrera’, dijo el equipo legal del cantante.

También aclaró en un comunicado que gran parte de la cobertura mediática sobre el caso fue errónea.

‘Hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto que simplemente no correspondían de ninguna manera con los hechos’, dijeron los abogados de Martin. ‘Este siempre fue un asunto puramente civil y, como acaba de concluir el Tribunal, no fue más que reclamos desafortunados de un ciudadano’.

Ricky Martin se presentará este viernes y sábado en concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el emblemático Hollywood Bowl.