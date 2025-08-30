Corte federal decidirá si Texas puede otorgar amplios poderes a la policía para arrestar a migrantes

ARCHIVO - El gobernador de Texas, Greg Abbott, habla con la prensa frente al Ala Oeste de la Casa Blanca, el 5 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

NUEVA ORLEANS (AP) — Un tribunal federal de apelaciones está a punto de decidir si una ley de Texas que otorga a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos puede entrar en vigor.

El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito anuló el viernes un fallo anterior de un panel de tres jueces que declaraba que la ley es inconstitucional, y ahora el tribunal en pleno sopesará si la ley puede entrar en vigor.

La Legislatura de Texas aprobó el Proyecto de Ley 4 del Senado en 2023, pero un juez federal en Texas dictaminó que la ley era inconstitucional. Entonces Texas apeló ese fallo.

Según la ley propuesta, agentes policiales estatales podrían arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país. Una vez bajo custodia, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de irse de Estados Unidos o enfrentar un cargo menor por haber ingresado ilegalmente. Los migrantes que no se vayan después de recibir la orden podrían ser arrestados nuevamente y acusados de un delito más grave.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el viernes en una publicación en redes sociales que la decisión del tribunal era una “señal esperanzadora”.