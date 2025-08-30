Implementarán Tránsito y Vialidad operativo para el regreso a clases

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, maestros y padres de familia en este regreso a clases, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Nuevo Laredo desplegará un operativo especial a partir del próximo lunes en distintos planteles educativos de nivel básico, medio y superior.

El encargado del despacho de Tránsito y Vialidad, Armando de la Torre, informó que se destinarán 18 elementos viales distribuidos estratégicamente en primarias, secundarias y preparatorias de la ciudad. Algunas escuelas contarán con uno o dos oficiales, de acuerdo con sus necesidades.

“Ya tenemos identificados varios planteles donde se brindará apoyo vial desde la hora de entrada hasta la salida. La intención es agilizar la circulación y, sobre todo, proteger a los estudiantes en las zonas escolares”, explicó.

De la Torre precisó que entre las instituciones que recibirán este acompañamiento se encuentran primarias como Reyes Heroles, Carlos A. Carrillo, Carmen U. Rendón, así como algunas Secundarias Técnicas, COBATS, la Preparatoria José Vasconcelos, entre otras.

Además, invitó a directores y maestros que requieran apoyo vial a solicitarlo a través del programa CIGA, marcando al 072, donde se abrirá un folio para programar una visita y analizar las necesidades de cada plantel, como áreas de ascenso y descenso, estacionamientos o posibles señalamientos viales.

El funcionario destacó también la importancia de los talleres de educación vial que la dependencia ofrece en las escuelas, dirigidos desde primer grado, con la finalidad de crear conciencia en niños y padres de familia sobre el uso del cinturón de seguridad, la silla porta bebé y la prohibición de usar el celular mientras se conduce.

“Los menores son grandes replicadores de hábitos positivos; ellos enseñan a los padres la importancia de la seguridad vial. Nuestro compromiso es que cada escuela cuente con zonas seguras para sus estudiantes”, subrayó.

Finalmente, reiteró el llamado a los padres de familia para respetar las áreas de ascenso y descenso, evitar estacionarse en doble fila o en lugares prohibidos y mantener el orden en los accesos escolares.