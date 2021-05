Corta Seth Rogen lazos con su amigo James Franco

E.U.-.-El actor y productor Seth Rogen (This is The End, Ligeramente Embarazada) aseguró que no planea trabajar de nuevo con su amigo y colaborador de varios años, James Franco.

En una nueva entrevista con The Sunday Times, el también escritor habló sobre cómo ha cambiado su relación con Franco desde que este fuera acusado de conducta sexual inapropiada por varias mujeres.

James, nominado al Óscar en 2011 por su papel en la cinta 127 Horas, fue señalado por cinco mujeres en 2018 y, en 2014, intentó reunirse con una chica de 17 años a través de Instagram (él tenía 35 años).

Franco ha negado las acusaciones de las cinco mujeres, que incluían un comportamiento inapropiado y de explotación sexual, pero llegó a un acuerdo con dos de ellas en febrero.

En una publicación reciente de Instagram, la actriz Charlyne Yi llamó a Franco un “depredador sexual” y acusó a Rogen de “permitir” su comportamiento.

En respuesta a los comentarios de la comediante, Rogen le expuso a The Times: “Lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso y nunca cubriría u ocultaría las acciones de alguien que lo hace, o pondría a alguien en una situación en la que estuviera cerca de alguien con ese comportamiento”.

Seth también mencionó un chiste que hizo en el pasado sobre las acusaciones de Franco.

“Recuerdo una broma que hice en Saturday Night Live en 2014 y lamento mucho haberla hecho. Honestamente, fue una broma terrible”, dijo Rogen a The Times.

Cuando presentó SNL, Rogen dijo: “Decidí hacerle una broma a James Franco. Posé como una chica en Instagram, le dije que era muy joven. Parecía imperturbable. Tengo una cita para encontrarme con él en el Ace Hotel”.

Los comentarios del realizador se producen después de que defendiera a Franco en 2018. En ese momento, le dijo al medio Vulture que su perspectiva sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada “era la menos relevante”.

“Soy amigo de esta gente y soy un hombre”, y dijo que todavía trabajaría con Franco en proyectos futuros. Ahora, Rogen parece haber roto lazos con su gran amigo.

“También miro hacia atrás a esa entrevista de 2018 donde comento que seguiría trabajando con James, y la verdad es que no lo he hecho y no planeo hacerlo ahora mismo”, dijo a The Times.

“Han cambiado muchas cosas en nuestra relación y nuestra dinámica”.

A lo largo de los años, Franco y Rogen han trabajado juntos en múltiples proyectos, incluida la serie de culto Freaks and Geeks, además de las cintas Pineapple Express, The Disaster Artist, The Interview, This Is the End y Sausage Party, entre otras.