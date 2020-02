Coronavirus ya está en México

Pese a los 3 casos confirmados, se ha resuelto no declarar emergencia nacional.

Hugo López Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, advirtió que en este momento no era necesario el uso de cubrebocas ni exagerar en la limpieza con cloro si existe una limpieza normal y adecuada de casas, oficinas o escuelas.[Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud informó que, hasta el momento, se han confirmado tres casos de coronavirus en México, dos en la Ciudad de México y uno en Sinaloa. Hugo López Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, detalló que los tres contagiados son hombres.

El funcionario afirmó que, pese a los casos confirmados, se ha resuelto no declarar emergencia nacional ni de salud porque aún no es necesario. Indicó que a esta resolución llegaron tras la sesión extraordinaria que realizaron este viernes con el Comité Nacional para la Seguridad en Salud y el Comité Nacional de Emergencia. “Esto no va a estar en el contexto de una emergencia nacional ni de salud”, aseguró.

López-Gatell dijo que no aspiran a mitigar el virus, sino a controlarlo.

“No es posible, en ningún país del mundo, tener cero casos. Lo que se puede es mantener a raya y en buen control la propagación del virus. Tendríamos éxito si logramos mantener en control los pequeños brotes comunitarios”, dijo.

Agregó que es posible que esta situación persista por un periodo prolongado. López Gatell explicó que se plantearon tres escenarios para México.

El escenario uno, que actualmente ocurre en el País, se transmite de una persona infectada que llega al país con sus contactos directos, como familiares, pero no a más personas. Aquí se estima que habría decenas de casos.

El escenario dos consiste en una persona que llega y transmite el virus a dos personas más. El escenario tres, afirmó, en el que ya existan casos en varias regiones del país, agregó.