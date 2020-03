Coronavirus va a llegar a Tamaulipas: Salud

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Con la detección de un paciente confirmado de coronavirus en Nuevo León y el número total de casos en el país, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que es inminente la llegada del Covid-19 en la entidad.

“Hasta ahorita no tenemos ni sospechoso, ni un caso confirmado en Tamaulipas todo ha sido falsa información, les repito, nos han desgastado porque todo tenemos que cubrirlas. Lo único que sé es que va a llegar (el coronavirus) a Tamaulipas, no sé cómo, cuándo o por donde”, declaró en rueda de prensa, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa.

Destacó que en caso de que el número de casos aumentara, el Gobierno de Tamaulipas podría recomendar el cierre de la frontera con Estados Unidos ya que la entidad cuenta con 17 cruces internacionales, tres puertos y cinco aeropuertos internacionales.

“(El cierre de vuelos europeos en Estados Unidos) Esa no es un decisión de nosotros, sí preocupa, claro, pero no es una decisión de nosotros. Tamaulipas no es al aeropuerto alterno en ninguna aerolínea”, señaló.

Puntualizó que el desarrollo del periodo vacacional de Semana Santa y los eventos públicos dependerá del escenario en que se encuentre Tamaulipas.

“Lo que debemos hacer es preparar al sector salud, IMSS, ISSSTE, Sedena, Marin, Pemex y la más importante tener a los tamaulipecos y tamaulipecas informados”, enfatizó.

Agregó que están en diálogo con autoridades con el Gobierno Federal para que les permita utilizar el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria como unidad para atender a los posibles pacientes con Coronavirus, que se sumaría al Hospital 270 del Instituto del Seguro Social en Reynosa y al Rodolfo Torre, ubicado en Altamira.

Anunció que no se ha destinado con una partida especial para atender la contingencia, aunque aseguró que se cuenta con los insumos y un plan de atención desde el 15 de enero.

“¿Qué nos toca a nosotros como sector salud? Tener todo listo para cuando se enfermen, pero la cantidad de enfermos no depende de nosotros. La cantidad de contagios depende de la gente”, destacó.

Molina insistió que el lavado de mano con agua y jabón, cubrirse al estornudar y acudir a las instituciones de salud en caso de sentirse mal son las recomendaciones básicas para evitar el contagio.

Precisó que durante la temporada invernal se han presentado 51 casos de influenza con cinco fallecimientos, cifra que aseguró es menos al del periodo pasado.

Descartan coronavirus en joven procedente de Senegal

La funcionaria estatal anunció que el joven de 22 años que llegó ayer a Tamaulipas procedente de Senegal no es un caso sospechoso de Covid-19 .

Informó que esta persona de nacionalidad mexicana, trabaja en un parque eólico y que antes de ingresar al país estuvo en Senegal, nación que no presenta casos.

“En Senegal no hay transmisión de caso de coronavirus todavía, es de los países que no tiene transmisión, ni casos importados siquiera y que (el joven) no cumple la definición operacional de caso sospechoso o caso confirmado”.

Señaló que esta persona fue detectada y se le realizó un cuestionario cuando llegó al aeropuerto de Ciudad Victoria.