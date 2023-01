Controversias T-MEC. Empresarios piden resolución rápida

En el marco del inicio de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el Consejo Coordinador Empresarial, de México; el organismo estadounidense U.S. Chamber of Commerce y la Business Council of Canada, enviaron una carta en la que pidieron a los mandatarios "trabajar en políticas públicas adecuadas para evitar el uso de estos mecanismos, que deben mantenerse como recursos de última instancia". CUARTOSCURO