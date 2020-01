Continúan quejas en redes por CURP

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segundo día consecutivo, las quejas de personas que no pudieron obtener su CURP a través del portal del Registro Nacional de Población (Renapo) inundaron las redes sociales.

Aunque la explicación inicial de las autoridades han sido las inconsistencias que aseguraron encontrar entre la clave y las actas de nacimiento, los afectados se quejan por la falta de acceso a su registro de identidad, la desinformación que existe en torno a ello y las afectaciones que esto genera en su vida cotidiana.

“La causa por la que las personas no han podido imprimir su CURP por esta vía es la inconsistencia entre los datos de su acta de nacimiento y su Clave (Única de Registro)”, señaló ayer en un comunicado Renapo.

No obstante, en redes sociales, por segundo día consecutivo, diversos afectados continuaron haciendo públicas sus quejas.

“Resulta que en mi vida he tenido problemas con mi acta de nacimiento ayer fui a actualizarla y me dicen que está mal al capturarla al sistema le cambiaron una letra, no hay problema señora en 48 horas ya puede venir por su acta, y con la novedad que no aparece mi CURP”, escribió el usuario @Misa_Michone.

“Esto es un ESCÁNDALO: resulta que de un día para otro la CURP de varias personas dejó de existir y el Gobierno no da explicación alguna”, posteó @apchavira.

En tanto, @007Lola-Mento, criticó la capacidad de la Secretaría de Gobernación en el manejo de bases de datos.

“SEGOB solicitó al INE que le traslade la base de datos biométricos con la información de 90.1 millones de ciudadanos que se encuentran en el padrón. No pueden resguardar la información de la #CURP y quieren tener bioétricos¡¡”, escribió.

Pero las redes sociales también dieron cuenta de ciudadanos que no fueron afectados por las “inconsistencias” detectadas por las autoridades.

“Todavía están mis 2 #curp eso quiere decir que ni siquiera borraron los que debían”, señaló @vhuertahnz.

“Qué pinche emoción no soy un bot y mi #CURP sí aparece”, escribió @malositayadi.

Renapo mantiene abierto un módulo de atención para tramitar la CURP en la calle de Londres 102 en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Además, aseguró que ya trabaja de manera coordinada con los registros civiles de los Estados con el objetivo de que cada persona cuente con una sola clave vinculada y verificada con los datos contenidos en su registro de nacimiento. Lo anterior, señaló, para garantizar la identidad de las personas.