Afirman Legionarios que presentarán denuncias

CIUDAD DE MÉXICO.- Legionarios de Cristo aseveraron que están a favor de las víctimas de pederastas, y anunciaron que en próximos días presentarán una denuncia por el caso de Fernando Martínez y una profesora señalada como cómplice.

En entrevista con REFORMA, Sofía Martínez, gerente de Ambientes Seguros para los colegios de la Legión o de la Red de Colegios Semper Altius, indicó que se ha reconocido con dolor y vergüenza los abusos ocurridos en el pasado y que lastimaron a niños que estudiaron en estas escuelas.

Y que existe el compromiso de tomar medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir, además de que se han implementado protocolos para detectar y apoyar a las víctimas.

Resaltó que después de que Ana Lucía Salazar -la primera mujer en denunciar públicamente un abuso sexual por parte de un legionario-, dio a conocer su caso, ese mismo mes, el 22 de mayo de 2019, la congregación presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo en el que se señala a Fernando Martínez.

Y, agregó que para darle seguimiento a las denuncias que posteriormente surgieron, por parte de Biani López Antúnez y Belén Márquez, quienes también lo señalan como abusador, continuarán las demandas.

La entrevistada apuntó que ambas han mencionado el nombre de Aurora Morales, quien durante 1991 y 1993 -años en los que señalaron que fueron abusadas-, desempeñaba el cargo de maestra de Moral del colegio Cumbres en Cancún, Quintana Roo, y era quien llevaba a los niños en privado con Fernando Martínez.

Las víctimas han acusado que tras las denuncias de acoso, la profesora fue trasladada a Nuevo León, ante lo que la gerente de Ambientes Seguros aseveró que ya había sido despedida, desde el segundo día de que Ana Lucía Salazar difundió su denuncia, es decir; el 3 de mayo de 2019.

“Decidimos inmediatamente separarla del contacto con menores, terminando la relación laboral con ella. Hicimos esto porque estamos seguros de que la seguridad de los niños está por encima de cualquier otra consideración”, aseguró.

Sin embargo, dijo, se buscará que el caso sea tomado por la justicia por lo que llevarán a aquella entidad las denuncias del caso Martínez en las que se incluya el nombre de Morales.

Sofía Martínez lamentó que pese a que los Legionarios de Cristo hayan dado parte a las autoridades de justicia, aún no haya avances.

“Haciendo lo que legalmente como lugar donde sucedieron los crímenes teníamos la posibilidad de hacer a favor de las víctimas en ese primer momento, en una primera instancia, una vez que tuvimos conocimiento de los hechos”, expuso.

“Lamentablemente de esta denuncia de hechos, no hemos tenido conocimiento de que haya avanzado. La Fiscalía no ha buscado al colegio, no se nos ha pedido más información y por ello estamos por presentar una segunda denuncia de hechos sobre el mismo caso, pero esta vez en Nuevo León”, adelantó.

“Esta persona (Aurora Morales) al momento de la denuncia trabajaba en el Instituto Irlandés de Monterrey, que es un colegio de nuestra red. Con la esperanza de que la autoridad investigue”.

Se le preguntó si además de los casos difundidos, existen denuncias recientes, y aseveró que de 2019 a la fecha no ha habido más testimonios de menores abusados por algún otro miembro de la Legión, ni de años atrás, ni de ese año.

Finalmente, señaló que Legionarios buscan adoptar medidas utilizadas por otros países para evitar abusos en las escuelas.

“Hoy podemos decir que estamos implementando medidas de protección a menores, medidas que toman en cuenta buenas prácticas en otros países, en otras instancias. Es un tema que por su presencia, prácticamente en todo el mundo, el tema del abuso, hay mucho avanzado en muchos países”, manifestó.

“Volteamos a ver a Estados Unidos, volteamos a ver a Europa, en donde las propias leyes establecen dentro de sus contenidos, medidas de prevención explícitas por ley, para que un colegio opere, para que un internado opere, para que un club opere”, agregó.

Entre las medidas, resaltó cursos para educar a docentes y padres de familia, para detectar y actuar en caso de estar frente a un abuso sexual de infantes e incentivar el reporte.

“Precisamente queremos evitar que una situación de este tipo no se haga de conocimiento de una autoridad y que no se haga del conocimiento legal correspondiente necesario para que se le haga justicia a una víctima, y actuar en tiempo y forma”, señaló.

Martínez instó en que existe disponibilidad para apoyar a las víctimas de abuso y que están en contra de que a nivel nacional todavía haya prescripción del delito.

“Acogemos lo que piden las víctimas, a lo que está pidiendo la CEM (Conferencia del Episcopado Mexicano) y nosotros también queremos eso como red de colegios, que la prescripción se levante. Es injusto que en el momento en que una víctima se sienta listo para hablar, se sienta listo para proceder se le niegue la posibilidad de que se le haga justicia”.