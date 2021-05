Continúa hoy vacunación contra Covid en 50 a 59 y embarazadas

Hoy ya no se está pidiendo que acudan por la primer letra de su apellido paterno, puede acudir quien así lo desee, ya que el día último de vacunación es mañana martes.

NUEVO LAREDO TAM.- Han transcurrido tres días de campaña de vacunación contra el coronavirus a personas de 50 a 59 años de edad y embarazadas con 9 semanas de gestación, y se han aplicado alrededor de 13 mil biológicos de un estimado de 30 mil personas a vacunar.

Gastón Herrera, Subdelegado de la Secretaría de Bienestar en esta ciudad, mencionó que las personas que están en el rango de edades que están vacunando han acudido de manera paulatina, con todos los requisitos que se les está pidiendo.

“Lo que estamos viendo es que no están viniendo todos en un mismo horario, vienen dispersados y eso ha ayudado a que no haya tantas filas como en ocasiones anteriores, por eso vemos en que hay horas durante el día de la jornada que no hay filas”, explicó.

Agregó que esto ha ayudado en gran medida a que se agilice la aplicación de las dosis, donde en esta ocasión SEDENA ha apoyado con personal médico vacunadores, lo que agiliza aún más el proceso de vacunación en los tres puntos donde se aplican los biológicos.

Destacó que ya hoy lunes ya no se está pidiendo que acudan las personas a las que les toca la primer letra de su apellido paterno, pueden acudir las personas que así lo deseen y quienes puedan acudir hoy lunes, el día último de vacunación es mañana martes.

Precisó que en tan solo dos días vacunaron a alrededor de 350 mujeres embarazadas, esperando que en estos dos días que faltan para que concluya esta jornada de vacunación, acudan más mujeres embarazadas para que les apliquen el biológico.

“También se están vacunando a todos los rezagados de 60 años y más que no se habían vacunado durante la jornada anterior, esperamos llegar hasta el martes 25 de mayo de vacunar a toda la población de 50 a 59 años”, concluyó.

Janeth Guadalupe de 20 años de edad quien tiene seis meses de embarazo, al igual que otras mujeres embarazadas acudió este domingo al Polyforum La Fe para que le aplicaran la vacuna. La dama indicó que reside en la colonia Villas de San Miguel: “Me siento ya más protegida y mi hijo también con la vacuna”, dijo.