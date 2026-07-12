Conquista Haeran Ryu el Campeonato Evian tras emocionante desempate final

La surcoreana Haeran Ryu disputa el quinto hoyo en la última ronda del Campeonato Evian el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Laurent Cipriani)

La surcoreana Haeran Ryu disputa el quinto hoyo en la última ronda del Campeonato Evian el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Laurent Cipriani)

EVIAN-LES-BAINS, Francia.- Haeran Ryu hizo birdie en el primer hoyo de un desempate con Brooke Henderson para ganar el Campeonato Evian el domingo y conseguir su segundo título major consecutivo de la LPGA en un lapso de tres semanas.

La golfista surcoreana respaldó su victoria en el Campeonato de la PGA Femenina en el Hazeltine National Golf Club el 29 de junio y dijo que estaba viviendo un “sueño en este momento”.

Ryu (par 71) y Henderson (64, siete bajo par) terminaron la semana con 19 bajo par en el Evian Golf Resort, con Henderson logrando tres eagles cuando buscaba su tercer título en un major. Entre ellos hubo un hoyo en uno en el hoyo 8 y un eagle en el 18 que metió a la campeona de 2022 en el desempate.

Volvieron al hoyo 18, Henderson tuvo que jugar de colocación después de enganchar su salida y acabó haciendo par.

Ryu, que firmó 60 el sábado para la ronda más baja en un major, embocó un putt de birdie desde tres pies para llevarse la victoria y asegurar que haya dos dobles ganadoras de major en el mismo año por primera vez en el golf femenino.

La número 1 Nelly Korda ganó los dos primeros majors del 2026 —el Chevron Championship y el Abierto de Estados Unidos femenino.

“Antes de estas tres semanas, no tenía ningún campeonato de major —ahora tengo dos seguidos”, reconoció Ryu, de 25 años. “Estoy muy feliz, no lo puedo creer”.