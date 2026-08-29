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Conquista Argentina Mundial de hockey tras vencer a Países Bajos

Las Leonas ganaron por penales y terminaron con una sequía de 16 años sin título

Argentina levanta el trofeo de campeonas de la Copa del Mundo de hockey sobre césped tras vencer a los Países Bajos en la final, el sábado 29 de agosto de 2026, en Amstelveen, Países Bajos. (AP Foto/Patrick Post)
AP

AMSTELVEEN, Países Bajos.- Argentina remontó ante las coanfitrionas de los Países Bajos y se impuso el sábado en una definición por penales para proclamarse campeona de la Copa del Mundo de hockey sobre césped.

Las Leonas cantaron victoria 3-1 en la tanda de penales después de que el partido terminara empatado 1-1 en el tiempo reglamentario.

La coronación puso fin a una sequía de 16 años tras obtener los títulos de las ediciones de Perth 2002 y Rosario 2010, derrotando a los Países Bajos en ambas ocasiones.

Argentina se tomó revancha de sus derrotas ante las neerlandesas en las recientes finales de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos de Tokio. Países Bajos ganó esas finales con un idéntico marcador de 3-1.

En la final del sábado, Yibbi Jansen puso en ventaja a las locales con su gol a los 30 minutos.

Las Leonas dispusieron de ocho corners cortos durante el encuentro, y la capitana María Granatto transformó el octavo para empatar tras un rechace a los 54, para obligar una la tanda de penales.

Sofía Cairo firmó el gol decisivo en la definición tras las anotaciones de sus compañersaa Victoria Granatto y Brisa Bruggesser. El gol de Zoe Díaz fue anulado tras la revisión del videoarbitraje.

Marjin Veen anotó para los Países Bajos, mientras que Pien Sanders y Felice Albers fallaron.

Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo, mientras que el gol de Zoe Díaz fue anulado tras la revisión del videoarbitraje.

Países Bajos, nueve veces campeonas del mundo, venían de eliminar 1-0 a Bélgica en las semifinales. Argentina venció a Australia por el mismo margen.

Bélgica se adjudicó el tercer puesto al derrotar 1-0 a Australia.

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