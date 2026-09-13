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Conquista Antonelli Gran Premio de España y amplía liderato

El piloto de Mercedes aprovechó errores estratégicos de Norris para conseguir su segunda victoria consecutiva

El italiano Kimi Antonelli de Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de España en Madrid el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)
AP

MADRID.- Kimi Antonelli aprovechó los contratiempos de Lando Norris para ganar el domingo el Gran Premio de España en el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, aumentando su ventaja en la clasificación de pilotos.

Fue la segunda victoria consecutiva para Antonelli, el joven piloto de Mercedes que remontó para ganar su carrera de casa en el GP de Italia el fin de semana pasado.

Antonelli salió desde la segunda posición de la parrilla en el nuevo trazado Madring en la capital española, pero Norris, quien salió desde la pole, cedió su liderato después de que no pudo entrar a boxes cuando se desplegó un coche de seguridad virtual. Entró a boxes en la siguiente vuelta en una cuestionable estrategia de McLaren que lo hizo caer algunas posiciones.

Norris terminó tercero, detrás del Red Bull de Max Verstappen.

Charles Leclerc, quien lideró la mayor parte de la carrera después de optar por no entrar a boxes cuando se desplegó el coche de seguridad virtual, terminó cuarto después debido a que tuvo que cambiar neumáticos al final.

El GP de España regresó a la región de Madrid por primera vez en 45 años. La última vez se disputó en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital, en 1981.

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