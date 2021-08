Conoce las zonas erógenas de tu cuerpo

¿Realmente conoces tu cuerpo? ¿sabes lo que te gusta, cómo te gusta y cuándo te gusta? ¿Qué es lo que te excita? ¿Qué zona de tu cuerpo con sólo rozarla responde a esos estímulos? Podemos seguir con estas preguntas a lo largo de este artículo, y es que realmente muy pocos conocemos al 100% nuestro cuerpo, pocas personas nos tomamos el tiempo de explorarnos, conocer que es lo que nos da placer, que tipo de caricias nos hacen estremecer, que movimientos o frecuencias nos gustan, si nos gusta lo rudo o algo más delicado, todo esto lo sabríamos si tuviéramos una mejor relación con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.

La mayoría de las veces, no nos atrevemos a tocarnos por miedo a ser descubiertos y el que dirán, o en caso de darnos cuenta que algo nos gusta en ocasiones ha sido por “despiste” pues no lo hacíamos con esa intención, y la verdad es que esto no debería ser así. Debemos de ser responsables de nuestro cuerpo, de cuidarlo, quererlo y conocerlo, pues si nosotros nos sabemos o no estamos familiarizados con los estímulos que puedan ser gratos al mismo, será muy difícil encontrarlos o que nuestra pareja nos dé un orgasmo si no sabemos que movimientos, caricias o frecuencia nos guste.

Por todas estas razones es muy importante que sepamos cuales son nuestras zonas erógenas pues obviamente nuestro cuerpo lo agradecerá y también nuestra pareja, ya que es la base para lograr una buena comunicación sexual.

Las zonas erógenas no sólo son las que se encuentran en nuestros órganos sexuales, esa es una idea totalmente errónea, pues si bien es cierto que estas zonas se encuentran con miles de terminaciones nerviosas no son las únicas que podemos considerar como tal y a continuación queremos mencionarte algunas áreas de tu cuerpo que tienes que explorar puede que sean zonas erógenas que no conocías.

Zonas erógenas de personas con vulva:

Cabello

Nariz

Boca

Cuello

Hombros

Pechos

Pezones

Ombligo

Muñecas

Palma de la mano/dedos

Monte de venus

Clítoris

Vagina

Entrepierna

Tobillos

Zonas erógenas de personas con pene:

Orejas

Cuello

Pectorales

Espalda

Zona púbica

Manos

Pene

Escroto

Entrepierna

Muslos

Pies

Estas zonas que te mencionamos podrían decir que es de manera general, cada cuerpo es diferente y las reacciones a ciertos estímulos también lo son. Por esta razón te recomendamos que te des el tiempo de conocerte y explicar cada parte de tu cuerpo desde la punta del pie hasta tu cabello y para estimularlo puedes hacerlo de varias formas, desde caricias con los dedos, masturbación, e incluso usar juguetes sexuales. Esta última opción puede darte un plus, ya que la mayoría de los juguetes ya incluyen ciertas funciones que logran estimulaciones ya sea por vibración o succión los cuales sin duda harán que tus terminaciones nerviosas respondan al placer.

Para estas estimulaciones te queremos recomendar los siguientes juguetes para adultos de la sexshop Deseor:

-Succionador:

Este sin duda será un gran complemento o hasta el mejor, normalmente es utilizado para la succión del clítoris, pero en esta ocasión se trata de conocer otras partes de tu cuerpo, y este gran juguete lo puede usar para estimular tus pezones, pecho o entrepierna, pues con unas de las partes más sensibles que podrían reaccionar perfectamente a esos estímulos.

-Aceites:

Los aceites puedes usarlos con juguetes o simplemente dándote un delicioso masaje, Los masajes puede ser también una gran forma de ver que reacciones le causan a nuestro cuerpo cierto tipo de movimientos o presiones, al hacerlo tus manos y tu piel entran en calor, estás más receptivo y esto puede hacer que reacciones de maneras que no te esperabas.

–Vibradores:

Y otra opción serían los vibradores, que al igual puede usarlos con algún lubricante o por si solos. Te sugerimos estimular tus piernas, palmas de las manos, vientre, cuello, o las áreas que tu desees, ya que como te comentamos cada cuerpo es diferente por lo que no todos puede tener las mismas zonas erógenas y el hacerlo con un vibrador puede darte mucha satisfacción y conocimiento ya que cuentan con varios niveles y tipos de vibración que harán que tu cuerpo reaccione a diferentes estímulos.