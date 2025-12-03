El Dólar
Confisca CBP armas, cargadores y municiones en el puerto de entrada de Laredo

El aseguramiento ocurrió en el Puente Internacional 2 Juárez-Lincoln

Las armas, municiones, cargadores y componentes de armas fueron incautados por agentes de la Oficina de Operaciones de Fronteras (OFO) de la CBP. [Cortesía]
Carlos Figueroa/Líder Web

LAREDO, Texas.- Los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., que realizan operaciones de salida en el Puerto de Entrada de Laredo, incautaron recientemente una cantidad significativa de armas, cargadores y municiones.

“Esta importante acción de cumplimiento de salida refleja la dedicación de nuestros oficiales para defender la misión de seguridad fronteriza de CBP y mantener seguras a nuestras comunidades fronterizas”, dijo el director del puerto, Alberto Flores.

El 2 de diciembre, oficiales de la CBP asignados al Puente Juárez-Lincoln realizaban operaciones de salida cuando seleccionaron una camioneta Toyota Tacoma 2025 que viajaba a México para su inspección.

El vehículo y el remolque utilitario que remolcaba fueron sometidos a un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y una inspección canina. Tras una inspección física adicional del vehículo y el remolque, los oficiales de la CBP descubrieron 11 pistolas, 10 cargadores, una empuñadura de pistola y 21 cartuchos de munición de diversos calibres ocultos entre mercancías dentro del remolque.

Las armas, municiones, cargadores y componentes de armas fueron incautados por agentes de la Oficina de Operaciones de Fronteras (OFO) de la CBP. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.

