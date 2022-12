Confirmado: Lucía Méndez no participará en segunda temporada de ‘Siempre reinas’

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que tanto se temía ha sido confirmado, Lucía Méndez no volverá para la segunda temporada de “Siempre reinas”, pese a que los productores del reality sostuvieron conversaciones con la actriz, no pudieron llegar a ningún acuerdo debido a que la estrella demandó a dos de las compañeras con las que apareció en ese show; Silvia Pasquel y Laura Zapata.

Ni el éxito que “Siempre reinas” trajo consigo a la vida de Silvia Pasquel, Laura Zapata, Lorena Herrera y Lucía Méndez, convenció a la actriz mexicana de volver para la filmación de la segunda temporada, según lo informó esta tarde a través de un comunicado en el que, además, destaca los motivos por los que se negó a aceptar la invitación de los productores, de embarcarse en este proyecto de Netflix, el cual fue muy bien recibido por el público.

“Hace unas semanas, Nippur Media, los encargados de la producción de esta serie se reunieron conmigo para expresarme su intención de realizar nuevamente este formato en su segunda temporada, sin embargo, es del conocimiento del público que existe un recurso legal actualmente derivado de las numerosas faltas de respeto y ataques a mi persona”, explicó.

Dicha demanda fue dirigida a Silvia Pasquel y Laura Zapata, con quienes protagonizó una serie de discordias a lo largo de la filmación de la primera temporada de “Siempre reinas”, las cuales se vieron reflejadas en las declaraciones de las dos actrices, a través de la prensa y las redes sociales, situación que Lucía aseguró afectaba su paz y estado emocional.

“Es imperativo para mi persona darle prioridad a mi tranquilidad, mi paz interior y sobre todo, a mi salud física y emocional”, profundizó.

Fue hace una semana cuando, luego de meses de pronunciarse unas contra otras, se dio a conocer que Méndez había decidió emprender una demanda en contra de Zapata y Pasquel, debido a las declaraciones que habían hecho públicamente sobre su persona, al expresar que la actriz se consideraba una “diva” pese a que hace muchos años dejó de aparecer en televisión, por lo que ya no estaba vigente en la memoria del público.

En la demanda, Lucía argumenta que los cometarios de sus excompañeras de show la perjudicaron personal y laboralmente:

“Dichas conductas, además de perjudicar y denostar peyorativamente a Lucía Méndez, generan diversas sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil, respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; así como, violencia de género, mismas que son sancionadas a través de la Ley Federal del Derecho de Autor”, refiere la demanda, interpuesta por “la diva de México”.

Luego de darse a conocer que la actriz había emprendido un procedimiento legal que involucraba a sus compañeras de “Siempre reinas”, Laura Zapata aseguró que no se trataba de una demanda, sino de una carta amenazadora, que no tenía validez pues al externar su opinión acerca de la actriz lo único que estaba haciendo era ejercer su derecho de libertad de expresión.

Por su parte, Silvia Pasquel fue cuestionada por “Ventaneado” y la actriz se limitó a contestar que era un tema del cual no hablaría: “No me interesa, no hay tema… nada que decir”.