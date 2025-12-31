Confirma Honduras Congreso fragmentado y obliga a Asfura a negociar mayorías

Simpatizantes del Partido Nacional celebran después de que el Consejo Nacional Electoral declarara al candidato presidencial Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales de Honduras en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Fernando Destephen)

TEGUCIALPA.- Ninguna de las fuerzas políticas de Honduras alcanzó la mayoría simple de diputados al Congreso en las elecciones generales celebradas hace un mes, lo que obligará al conservador Nasry Asfura, declarado ganador en la disputa presidencial, a buscar consensos para lograr la aprobación de sus iniciativas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró el martes un intrincado proceso electoral con la declaratoria final en la que destacaron los resultados en los niveles electivos de diputados y de las alcaldías. El 24 de diciembre, el ente electoral proclamó como ganador en la liza presidencial a Asfura, del Partido Nacional y quien recibió el respaldo antes de la votación del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con esa declaratoria, el Partido Nacional ganó 49 curules al Congreso unicameral de 128 asientos. El también Partido Liberal, de Salvador Nasralla —segundo en la disputa presidencial, según el CNE— alcanzó 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre) 35, el Partido Innovación y Unidad (Pinu) 2 y el Demócrata Cristiano 1.

En el caso de las 298 alcaldías en disputa, el Partido Nacional ganó 151 de ellas, el Partido Liberal 76, Libre 69, Pinu 1 y la otra se adjudicó a una candidatura independiente.

Los nuevos diputados asumen el 25 de enero, dos días antes que lo haga el nuevo presidente del país centroamericano, para un período de cuatro años.

La declaratoria final de las elecciones fue firmada por las consejeras del CNE, Ana Paola Hall, Cossette López y el consejero suplente Carlos Enrique Cardona ante la negativa del consejero titular Marlon Ochoa, afín a Libre, de suscribirla.

“Pueblo hondureño con este acto el CNE da por concluido el proceso de elecciones generales 2025, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la voluntad soberana y el cumplimiento del marco constitucional y legal”, expresó Hall, quien también preside el ente electoral.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a todos los sectores políticos, sociales y a la ciudadanía para que se preserve la paz y se respete la institucionalidad hondureña.

La funcionaria también pidió que cualquier inconformidad con el proceso sea canalizada por las vías legales que establece la ley.

“La elección se realizó con pluralidad política, en paz y con alta participación ciudadana”, afirmó Hall.

Señaló que posterior a la votación y durante el escrutinio hubo adversidades, sabotajes, amenazas, coacciones, persecución y “una altísima e imperdonable violencia de género contra ambas consejeras” del CNE.

Aseguró que a pesar de todos esos “obstáculos, venció la democracia”.

Las elecciones generales estuvieron marcadas por un lento escrutinio que en cierto momento generó una gran incertidumbre y denuncias de supuesto fraude, además de la presión y advertencias de Estados Unidos para que se completara y respetara el conteo de los votos.