Confirma Hayao Miyazaki su última película

La leyenda de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, salió de su retiro para hacer una película más.

El animador y cineasta confirmó al periódico New York Times que dirigirá un nuevo proyecto de largometraje llamado How Do You Live? basado en una novela de 1937 de Genzaburo Yoshino.

Los detalles exactos de la trama de la película aún son un misterio, pero la novela sigue a un joven de 15 años en Tokio, cuyo padre murió recientemente.

El productor Toshio Suzuki describió el proyecto como una fantasía a gran escala, además compartió que se reconoce a él mismo como uno de los personajes, que no es humano.

Según una entrevista de Entertainment Weekly con Suzuki de mayo de 2020, se estima que la película estará terminada en los próximos tres años, ya que un año de trabajo de animación dibujada a mano equivale a 12 minutos de película.

Miyazaki había anunciado inicialmente su retiro en 2013, pero luego regresó para hacer un cortometraje para el museo Ghibli y para su hijo Goro Miyazaki, quien recientemente dirigió Earwig And The Witch.

«Estoy haciendo esta película porque no tengo la respuesta», dijo Miyazaki a la publicación cuando se le preguntó cómo interpretaría él mismo la pregunta How Do You Live? (¿cómo vives?)», dijo Miyazaki a New York Times.

Las obras de Miyazaki tratan muchos temas, entre los que se encuentran las narrativas sobre la mayoría de edad y las discusiones sobre la naturaleza contra el hombre. La filmografía del realizador incluye 11 largometrajes en 34 años.