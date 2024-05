Anya Taylor-Joy: “Me encantaría hacer una película en mi lengua”

“De inmediato fui a la casa de Frida (Kahlo), hace años que quiero visitar y, sí, increíble”, dijo en perfecto español. La actriz también estuvo cerca del Palacio de Bellas Artes, donde posó para retratos.

Taylor-Joy nació en Estados Unidos y creció en Gran Bretaña, pero su padre es de origen argentino y ella pasó sus primeros años viviendo en Buenos Aires. Su madre tiene raíces españolas.

“Me encantaría hacer una película argentina, una película española, cualquiera, quiero hablar en mi lengua”, dijo. También señaló su interés por colaborar con directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu y el actor Ricardo Darín.

Su próximo estreno es “Furiosa: A Mad Max Saga” (“Furiosa: De la saga Mad Max”) que cuenta la historia de la aguerrida Furiosa, desde su infancia hasta poco antes del comienzo de la trama de “Mad Max: Fury Road” (“Mad Max: Furia en la carretera”), protagonizada por Charlize Theron. Ambas películas se suman a la saga distópica de “Mad Max”, protagonizada por Mel Gibson, cuyo primer filme se estrenó en 1979. George Miller se mantiene como director en todas ellas.

“Empezamos a rodar esta película en un lugar que se llama Broken Hill (Australia), y esto es donde se rodó la primera película de Mad Max y además teníamos un montón de gente que había trabajado en todas las tres películas”, dijo Taylor-Joy. “Si estás haciendo una película de Mad Max sabés que será durísimo, pero que te va a encantar, creo que si no fuera duro me sentiría robada (engañada) de alguna manera”.

Aunque no le daba miedo hacer acrobacias con motocicletas y autos, la actriz confesó: “todavía no tengo mi licencia de manejar”. Taylor-Joy dijo que no la ha tramitado porque no tiene tiempo, pero “me encantaría tenerla”.

“Quiero sacarme la licencia de stunt driver (chofer de acrobacias) porque sé más de eso”, dijo.

Dementus, el villano de “Furiosa”, es interpretado por Chris Hemsworth, mientras que Tom Burke es el aliado de Furiosa, Jack, un experto chofer de camión de remolque y guerrero quien le ayuda a tratar de cumplir su sueño de volver a su comunidad de origen. Furiosa es raptada cuando es niña de una especie de oasis en medio del enorme desierto en el que habita y pasa su vida intentando volver a él. Taylor-Joy destacó la resiliencia de su personaje.

“Creo que esta chica tiene una esperanza imposible de que puede volver a casa y eso es algo que me afectó bastante”, dijo. “No importa la cantidad de veces que alguien te aplasta, levántate, porque en algún momento vas a ganar”.

El rodaje incluyó acrobacias con cientos de motocicletas, camiones y explosiones, además de mucha, mucha tierra.

“A mí me encanta estar como cubierta de sangre, creo que porque mi primera película fue ‘The VVitch’ (‘La bruja’) entonces para mí eso es lo que es hacer películas, siempre estás sucia, siempre estás cubierta de sangre, para mí es muy divertido”, señaló. Al final del día se tomaba “una ducha de dos horas”.

“Pero también creo que en algún momento parás de tratar de limpiarte de esa misma manera, porque pensás ‘mañana me lo van a volver a hacer de nuevo, y de nuevo, y de nuevo’”.

Aunque no todo fue tan rudo como ella está acostumbrada. Se quería rapar el pelo como Theron para interpretar a Furiosa, “pero George me vio el pelo, se enamoró y me dijo ‘no te lo podemos hacer’”.