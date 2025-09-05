Confirma Federación Mexicana regreso del ascenso en temporada 2026-27 tras fallo del TAS

Seis clubes de segunda división celebraron la resolución que reactivará el modelo, aunque deberán cubrir costos legales tras perder su apelación

Guillermo "Memote" Martínez de Pumas remata detrás de Tomás Badaloni de Necaxa durante un partido de la Liga MX, el domingo 10 de agosto de 2025 (AP Foto/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO.- México reinstaurará el ascenso a la primera división partir de la temporada 2026-27 confirmó el jueves la Federación Mexicana de Fútbol luego de conocerse el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ante el reclamo de seis equipos de la segunda categoría.

Los equipos Atlético La Paz, Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UDG apelaron ante el órgano que dirime controversias deportivas, buscando que el ascenso se reanudara en la temporada 2025-26, pero el TAS falló el jueves en su contra.

Los dueños de la primera división abolieron el ascenso y descenso en el 2020, en principio por cinco temporadas, pero una de esas fue interrumpida por la pandemia. Los equipos de la categoría inferior reclamaban que se tomara en cuenta esa campaña.

“La Asamblea General conforme a sus atribuciones, en su momento, determinará las reglas para la ejecución del acuerdo tomado en 2020”, informó el organismo rector del fútbol mexicano en un comunicado.

Aunque los dirigentes mexicanos se comprometieron a reinstaurar el ascenso, aun es incierto si también se aprobará el regreso del descenso. En el pasado, los dirigentes manejaron la posibilidad de ampliar la primera división de 18 a 20 equipos.

También falta determinar las reglas para que los equipos de segunda aspiren a un sitio en la máxima categoría. La Federación ha insistido desde hace años en que tiene que certificar a los equipos antes de cada inicio de temporada para aprobar un probable ascenso.

Hasta ahora, sólo Atlante, un equipo de gran tradición en el fútbol mexicano, posee esa certificación.

A pesar de que perdieron en su reclamo original por restablecer el ascenso de inmediato, los seis equipos que acudieron al TAS celebraron el fallo y la confirmación del regreso del ascenso para el verano del 2027.

“La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades, no sólo para los clubes sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral del deporte”, manifestaron los seis clubes en un comunicado conjunto.

Al perder el fallo, los seis equipos de segunda división deberán pagar 12.000 francos suizos (unos 15 mil dólares) a la Federación Mexicana para cubrir el costo legal del proceso.

El último equipo en ascender a la máxima categoría fue el Atlético de San Luis al culminar la temporada 2018-19.