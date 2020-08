Confirma Andrea Legarreta que tiene Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde su casa, con un rostro desmejorado y ciertas molestias, Andrea Legarreta informó que ella y su familia adquirieron el Covid-19.

A través del programa matutino Hoy se dio a conocer esta noticia luego de que su compañera Galilea Montijo lo anunciara primero al aire.

“Nuestra querida Andrea Legarreta se hizo una prueba de Covid y salió positiva. Ella y su familia, gracias a Dios se encuentran bien. Mas adelante nos vamos a enlazar en vivo con ella para que nos cuente todos los detalles. Se siente, mal con esta parte de que sí le duele el cuerpo y la cabeza, pero gracias a Dios todo bien”, dijo Montijo.

“Sabemos que va a estar bien, hay que pensar positivo, te queremos mucho mi Andy”.

Su compañera de la emisión declaró que de las personas más responsables en este confinamiento es Andrea, pero así suceden las cosas.

“Ahora me tocó a mí, a enfrentarlo con la mejor actitud. Fui a que me hicieran una prueba y me entregaron los resultados ayer por la tarde, ya casi en la noche”, contó Andrea.

“Te digo algo horrible, que eso sí me pesa muchísimo: no tengo olfato ni gusto. Nada me sabe, me voy alimentar muy bien porque soy comelona, pero nada de olfato ni gusto. Quiero agradecer a toda la gente que me ha llamado, escrito, que me ha tirado buena vibra, muchísimas gracias, ya saben que soy positiva y vamos con todo”.

Legarreta aseguró que Erik no tiene síntomas; todos los de su casa permanecerán en cuarentena.