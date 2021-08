Conductora invade vía de preferencia y choca

Diana, de 29 años, conducía una camioneta Volkswagen Passat y no respetó la señal de alto marcada en disco octagonal

NUEVO LAREDO, TAM.- Al invadir una vía de preferencia, la conductora de una camioneta provocó un aparatoso accidente, en donde solo se registraron daños materiales.

Diana, de 29 años, conducía una camioneta Volkswagen Passat modelo 2005, placas de Texas, circulando de oriente a poniente sobre la calle Gutiérrez.

Al llegar a la intersección con la avenida Matamoros, la joven conductora no respeta la señal de alto, marcada en disco octagonal, invadiendo una vía de preferencia.

Al ir pasando la transitada avenida, la camioneta de Diana es impactada de costado, por el frente de una Dodge Gran Caravan modelo 2005, placas de Texas, manejada por Perla, de 20 años.

Esta unidad iba de sur a norte por la Matamoros, contando con vía de preferencia.

“Iba manejando hasta frenar en la calle Matamoros, al fijarme de izquierda y derecha y no ver algún carro, me propuse a seguir manejando el cual es un abrir y cerrar de ojos sentí que una troca me estampa”, fue lo declarado por Diana a elementos viales.

La conductora afectada aseguró que la mujer responsable iba manejando y hablando por teléfono celular.

Luego del choque inicial, la camioneta de Diana se estrella contra un tubo de contención.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para realizar el peritaje y disponer que ambos vehículos fueran llevadas al corralón.