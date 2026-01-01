El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.30
EN VIVO

Conduce Gronowski a Iowa a victoria sobre Vanderbilt en ReliaQuest Bowl

El mariscal lanzó dos pases de anotación, corrió para otro y selló triunfo de los Hawkeyes

Kirk Ferentz, entrenador en jefe de Iowa, levanta el trofeo tras ganar el juego de fútbol americano universitario de la NCAA, el ReliaQuest Bowl, contra Vanderbilt el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Tampa, Florida. (AP Photo/Chris O'Meara)
AP

TAMPA, Florida.- Mark Gronowski lanzó dos pases de touchdown y corrió para otro para llevar a Iowa a una victoria de 34-27 sobre el No. 13 Vanderbilt en el ReliaQuest Bowl el miércoles.

Gronowski completó 16 de 22 pases para 212 yardas, lanzando pases de touchdown de diez y 21 yardas a Reece Vander Zee y DJ Vonnahme, respectivamente, mientras Iowa tomaba una ventaja de 21-tres al inicio del tercer cuarto.

Vanderbilt (10-3) se recuperó con Diego Pavia. El subcampeón del Trofeo Heisman lanzó un pase de touchdown de 75 yardas a Tre Richardson y otro de 16 yardas a Joseph McVay para acercar a los Commodores a 24-17.

Los equipos intercambiaron anotaciones al inicio del cuarto cuarto, con Gronowski aumentando la ventaja a 31-17 con una carrera de uno yarda y Pavia respondiendo con una carrera de touchdown de 11 yardas.

Iowa (9-4) amplió la ventaja nuevamente a doble dígito con un gol de campo de 44 yardas de Drew Stevens para culminar una serie de 13 jugadas y 49 yardas que tomó más de siete minutos. Vanderbilt respondió con un gol de campo de 37 yardas de Brock Taylor para poner el marcador 34-27, pero Iowa pudo cerrar el juego con Xavier Williams corriendo 11 yardas en una tercera y uno con 1:55 restantes y los Commodores sin tiempos fuera.

Pavia terminó con 347 yardas por pase. Richardson atrapó seis pases para 127 yardas y Junior Sherrill tuvo ocho recepciones para 123 yardas para Vanderbilt.

Vonnahme lideró a los Hawkeyes con siete recepciones para 146 yardas y Kamari Moulton corrió para 95 yardas y un touchdown. Gronowski tuvo 54 yardas por tierra.

Difunde la UAT catálogo fotográfico de los mamíferos de Tamaulipas
Remonta Costa de Marfil y lidera grupo con triunfo agónico ante Gabón

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.