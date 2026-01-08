Condena Rusia incautación de petrolero ruso y advierte escalada con EU

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

MOSCÚ.- Rusia condenó enérgicamente el jueves la toma de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, lo que deja entrever un nuevo enfriamiento en las relaciones entre Moscú y Washington que podría extenderse a otras áreas y afectar los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.

La incautación del petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte realizada el miércoles “sólo puede llevar a una mayor escalada de tensiones militares y políticas en la región euroatlántica, así como a una visible disminución del ‘umbral para el uso de la fuerza’ contra la navegación pacífica”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

El presidente ruso Vladímir Putin aún no ha comentado sobre la toma del buque y ha permanecido en silencio sobre la captura por parte de Estados Unidos del mandatario venezolano Nicolás Maduro, algo que sus diplomáticos han calificado de acto flagrante de agresión.

Sin embargo, aunque Putin ha evitado cualquier crítica a Trump, la incautación del petrolero por parte del ejército estadounidense representa un nuevo desafío para el Kremlin.

Comentaristas belicistas en Moscú criticaron al gobierno por no montar una respuesta rápida y argumentaron que Rusia debería desplegar sus activos navales para proteger los barcos.

Los aliados occidentales de Ucrania han prometido durante mucho tiempo endurecer las sanciones sobre la flota clandestina de petroleros que Rusia ha utilizado para llevar su petróleo a clientes globales, y muchos observadores en Moscú advirtieron que la acción de Estados Unidos podría sentar un precedente para otras naciones.

Pero aparte de su dura retórica, Rusia tiene pocas opciones al considerar cómo responder a la incautación, según Daniel Fried, un subsecretario de Estado para asuntos europeos y euroasiáticos durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama.

“Los rusos tienden a gritar y vociferar cuando han sido avergonzados, y en este caso han sido avergonzados porque el poder ruso no es lo que Vladimir Putin hace creer”, expresó Fried. “No pudieron hacer nada con respecto a este barco”.

El Comando Europeo de Estados Unidos dijo que el buque mercante Bella 1 fue incautado el miércoles por “violaciones de las sanciones de Estados Unidos”. Cuando Estados Unidos comenzó a perseguir al buque el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo impuesto por Estados Unidos alrededor de Venezuela, fue renombrado Marinera y abanderado a Rusia.

Estados Unidos ha impuesto un embargo petrolero a Venezuela, y dice que el único petróleo transportado dentro y fuera de Venezuela será el que pase a través de canales aprobados por la ley de Estados Unidos y de acuerdo con los intereses estadounidenses.

Cómo ve Rusia la acción militar de EEUU

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que el intento de Estados Unidos de enmarcar la incautación del buque petrolero como parte de un esfuerzo amplio para establecer control sobre las riquezas petroleras de Venezuela era una reflexión “totalmente cínica” de “ambiciones neocoloniales”.

El ministerio lo describió como una “violación flagrante” del derecho marítimo internacional e insistió en que el barco tenía un permiso para navegar bajo la bandera rusa emitido en diciembre. Dijo que las amenazas de Estados Unidos de procesar a la tripulación “bajo pretextos absurdos” eran “categóricamente inaceptables”.

Afirmó que las sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos y otros países occidentales eran “ilegítimas” y no podían servir como justificación para incautar embarcaciones en alta mar.

“La disposición de Washington para generar situaciones de crisis internacionales agudas, incluso en relación con las ya extremadamente tensas relaciones ruso-estadounidenses, que están cargadas de desacuerdos de años anteriores, es motivo de pesar y preocupación”, dijo el ministerio.

La Casa Blanca se negó a comentar el jueves cuando se le preguntó sobre la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

La incautación del petrolero provocó comentarios airados de blogueros militares rusos, algunos de los cuales acusaron al Kremlin de no montar una respuesta más fuerte a la acción de Estados Unidos. Muchos criticaron al ejército por no enviar rápidamente un buque de guerra para escoltar al barco petrolero.

Algunos propusieron desplegar equipos de contratistas militares en barcos de la flota clandestina para prevenir tales incautaciones en el futuro.

Alexander Kots, corresponsal militar del tabloide Komsomolskaya Pravda, argumentó que la falta de respuesta contundente del Kremlin a la incautación del petrolero podría envalentonar a Estados Unidos y otras naciones occidentales para confiscar más barcos.

“A un bravucón que se siente todopoderoso, debemos darle una bofetada en la cara”, escribió Kots.

Una visión contraria

Fried dijo que Rusia tiene poca credibilidad cuando se trata de quejas sobre el derecho internacional, dada la invasión a Ucrania. También señaló que la reclamación de Rusia sobre el barco es tenue, dado que sólo se le otorgó un permiso temporal para enarbolar la bandera rusa a finales del mes pasado.

“Si hablas de esto legalmente, es un tema complicado. Si hablas de esto estratégicamente, los rusos están muy sobrecargados y vulnerables”, dijo Fried, ahora con el Atlantic Council, un grupo de expertos en Washington. “Están aferrándose a una guerra en Ucrania que no están ganando… su economía está sufriendo”.

Añadió que, aunque es posible que Moscú reaccione a la incautación del petrolero planeando un ataque a los intereses de Estados Unidos, Putin podría no querer arriesgarse a antagonizar a Trump.

“Putin ha avanzado más con Trump cuando lo halaga”, expresó Fried.